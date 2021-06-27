وضعیت کرونا در استان ایلام نگران کننده است

جمیل صادقی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کرونا همچنان در کمین استان ایلام است، متاسفانه از دو هفته قبل از انتخابات شوراها در جنوب کشور چند شهرستان با وضعیت قرمز وجود داشت.

وی افزود: تجمعات اخیر مخصوصاً در انتخابات شوراها موجب شد که شاهد این باشیم در سمت جنوب کشور مناطق بیشتری قرمز رنگ شود و این گونه دلتا کرونا ویروس، نگرانی ایجاد کرده است.

صادقی فر عنوان کرد: شهرستان مهران نیز در جنوب استان ایلام به دلیل اینکه آمار مبتلایان و بستری‌های این شهرستان افزایش پیدا کرده، هم اکنون در وضعیت قرمز است.

وی اضافه کرد: این خطر قرمز شدن برای مابقی شهرستان‌ها مخصوصاً شهرستان‌های حوزه شمالی نیز وجود دارد، چیزی که این روزها به نظر می‌رسد اینکه مردم کمترین حد رعایت پروتکل‌های بهداشتی را دنبال می‌کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: تا زمانی که نتوانیم حد زیادی از جامعه را واکسیناسیون کنیم باید رفتارهای درستی داشته باشیم و پروتکل‌ها را رعایت کنیم.

وی گفت: از مردم استان خواهش می‌کنیم در پیشگیری از کرونا با رعایت پروتکل‌ها دانشگاه علوم پزشکی استان را همراهی کنند، اگر غیر از این باشد باید در روزهای آینده شاهد این باشیم که مناطق بیشتری از استان قرمز می‌شود.