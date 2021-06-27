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۶ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۱

رئیس کل دادگستری مازندران:

۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران آزاد شدند

۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در مازندران آزاد شدند

ساری- رئیس دادگستری کل دادگستری مازندران گفت: به مناسبت هفته قوه قضائیه، ۱۰ محکوم جرایم غیرعمد استان با کمک ستاد دیه و با پرداخت دو میلیارد ریال از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق اکبری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه افراد به دلایل مختلفی ممکن است وارد زندان شوند، افزود: بخش مهمی از محکومان، مالی و مربوط به جرایم غیرعمد هستند که نقش خیرین در آزادی و بازگشت آن‌ها به جامعه بسیار مهم است.

وی با تقدیر از زحمات ستاد دیه استان در یک سال گذشته تصریح کرد: در استان تلاش کردیم با استفاده از راهکارهای از قبیل اعطای مرخصی، عفو و استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، شرایط برای آزادی زندانیان واجد شرایط فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و تلاش برای بازگشت آنان به کانون خانواده، در حل بسیاری از مشکلات اجتماعی تأثیرگذار است و برای رسیدن به این هدف، همکاری و همدلی خیرین و مردم ضروری است.

عالی‌ترین مقام قضائی استان، اجرای کامل دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حضور دلسوزانه قضات در زندان، استفاده از ظرفیت خیرین، ستاد دیه و شورای حل اختلاف زندان در آزادی زندانیان را از موارد مهم در کاهش جمعیت کیفری استان برشمرد.

کد مطلب 5244944

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