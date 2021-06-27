۳۲۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند چهارمحال و بختیاری اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم محمدی فارسانی با اشاره به آغاز مرحله نخست رزمایش مواسات و همدلی از سال گذشته گفت: ۳۲۰ سری جهیزیه، یک هزار دستگاه کولر آبی و یک هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به مددجویان اهدا می‌شود.

وی افزود: با آغاز رزمایش همدلی و مواسات تا قبل از برگزاری این آئین، ۲۷ میلیارد تومان با کمک خیران و مردم نیکوکار استان در قالب بسته‌های مواد غذایی و غذای گرم به دست نیازمندان رسیده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه اکنون این رزمایش شامل تأمین مسکن، جهیزیه و سایر خدمات نیز می‌شود، ادامه داد: ایجاد زمینه ازدواج آسان جوانان از تأکیدات مقام معظم رهبری است که در مجموعه کمیته امداد با مشارکت خیران تا حدودی مشکلات ازدواج جوانان رفع شده است.