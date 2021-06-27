وعده دولت به اختصاص قیر رایگان در ۶ ماهه دوم سال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در تذکر آیین نامه ای خطاب به رئیس مجلس، گفت: بعد از گذشت چهار ماه از سال هنوز قانون بودجه در مورد اختصاص قیر رایگان به شهرستان ها اجرایی نشده است، دولت می گوید در شش ماهه دوم سال از محل درآمدهای مازاد فروش نفت بند مربوط به قیررایگان اجرایی خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان مجلس استفساریه ای در این خصوص آماده کرده اند، اجازه دهید این طرح خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد، زیرا در شش ماهه دوم سال نمی توان فعالیت های عمرانی انجام داد.

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: در نیمه دوم سال با توجه به برودت هوا امکان اجرای فعالیت های عمرانی در شهرها و روستاها وجود ندارد.

وی خطاب به دلخوش، گفت: باید این استفساریه ابتدا اعلام وصول شود و به کمیسیون تخصصی ارائه شده و بعد از آن در دستور کار صحن قرار گیرد.