محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بازدیدهای انجام شده از ستادهای ثبتنام دانشآموزان در نواحی آموزش و پرورش استان گفت: در هر ناحیه از نواحی آموزش و پرورش استان ستادهایی جهت نظارت بر ثبتنام دانشآموزان تشکیل شده و این ستادها موظف هستند حداقل دو بار در طول ثبتنام با مراجعه به همه مدارس استان در جریان روند ثبتنام دانشآموزان قرار گیرند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر تخلف مدیران مدارس استان در نحوه ثبتنام دانشآموزان اخذ نشده است اظهارکرد: در نظر داریم با تشکیل جلسات منسجم با ستادهای ثبتنام بر روند اجرای ثبت نام از دانشآموزان نظارت جدی صورت گیرد.
امین جعفری در ادامه افزود: والدین دانشآموزان باید قبل از پرشدن لیست ثبتنام مدارس نزدیک محل سکون تشان، حداکثر تا اواسط شهریور ماه نسبت به ثبتنام فرزندان خود در مدارس مورد نظر اقدام کنند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه مدیران مدارس غیر از دریافت پول کتاب و بیمه دانشآموزان حق دریافت وجه دیگری از والدین دانشآموزان ندارند، خاطرنشان کرد: هزینه بیمه هر دانش آموز هزار تومان و هزینه کتابهای مقاطع ابتدایی از سه هزار تا چهار هزار تومان و هزینه کتابهای دانشآموزان رشتههای فنی و حرفهای در دبیرستانها 10 هزار تومان اعلام شده است.
وی متذکر شد: دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان باید کتابهای مورد نیاز خود را از فروشگاههای کتاب سطح استان خریداری کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم گفت: بازرسان سازمان آموزش و پرورش در طول ثبتنام دانشآموزان حداقل دو بار از همه مدارس استان بازدید میکنند.
محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بازدیدهای انجام شده از ستادهای ثبتنام دانشآموزان در نواحی آموزش و پرورش استان گفت: در هر ناحیه از نواحی آموزش و پرورش استان ستادهایی جهت نظارت بر ثبتنام دانشآموزان تشکیل شده و این ستادها موظف هستند حداقل دو بار در طول ثبتنام با مراجعه به همه مدارس استان در جریان روند ثبتنام دانشآموزان قرار گیرند.
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