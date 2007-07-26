جشنواره ادبی جوان در ارومیه برگزار می شود

صابر طبقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این جشنواره در دو بخش شعر و داستان با موضوعات اتحاد ملی و انسجام اسلامی و دفاع مقدس به مدت دو روز از 19تا 20 شهریور ماه سال جاری در ارومیه برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 150 شاعر و نویسنده جوان از استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان شرکت خواهند کرد.

طبقی حمایت از هنرمندان نسل جوان جامعه، انتقال تجربیات، کشف استعدادهای بالقوه جوانان هنرمند و پاسداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های آینده را از اهم اهداف برپایی این جشنواره ذکر کرد.

