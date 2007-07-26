۸5 درصد معتکفین خراسان جنوبی جوانان هستند

معاون فرهنگی تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پانزدهمین دوره برگزاری مراسم پرشکوه اعتکاف در خراسان جنوبی از افزایش 50 درصدی معتکفان نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: امسال با الحاق شهرستان های فردوس، بشرویه و اسلامیه حدود 10هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کرده اند که این آمار در مرکز بیرجند به دو هزار نفر می رسد.

حجت الاسلام محمد علی سلم آبادی اظهار داشت: در حالی که امروز استکبار و دشمنان اسلام درصدد کمرنگ نمودن عقاید مذهبی در میان جوانان هستند، این قشر با حضور چشمگیر در مراسم انسان سازی اعتکاف با توطئه های دشمنان به مقابله پرداخته اند.

وی برگزاری جلسه با نهادهای فرهنگی فرمانداری و استانداری و دعوت از هیئت امنای مساجد را از مهمترین اقدامات این سازمان برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن مراسم معنوی اعتکاف عنوان و خاطرنشان کرد: دعوت از سخنرانان محوری تفسیر واخلاق، مداحی، تفسیر قرآن و مراسم دعای ام‌ داوود و حضرت زینب (س) از جمله برنامه‌های اعتکاف امسال است.

سلم آبادی عدم آمادگی مساجد استان و نبود سرویس های بهداشتی متناسب با تعداد معتکفین را از عمده مشکلات فراروی برگزاری مراسم اعتکاف اعلام کرد و یادآور شد: امسال این مراسم در مساجد باقرالعلوم، مسجدالحسین جوادیه، امام حسن عسگری(ع)، توحید و امام حسین(ع) برگزار می شود.