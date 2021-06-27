معصومه حسنی‌خونسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به انتقال گروه کتابخانه‌های عمومی از سه به ۲ فعالیت سالن‌های مطالعه در استان کرمانشاه آغاز شد.

وی افزود: ساعت کاری نوبت نخست کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه ۷:۳۰ لغایت ۱۴ و در روزهای پنجشنبه هشت لغایت ۱۳:۳۰ و ساعت کاری نوبت دوم ۱۳ لغایت ۱۹:۳۰ است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد: سالن‌های مطالعه و مخزن به صورت حضوری فعالیت کرده و دورکاری برای مشمولین وضعیت زرد و نارنجی مطابق بخشنامه داخلی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعمال می‌شود.

وی گفت: کتابداران در وضعیت آبی صد درصد، زرد ۷۰ درصد، نارنجی ۵۰ درصد و قرمز ۳۰ درصد در کتابخانه‌ها حضور داشته و به طور کلی جلسات حضوری در تمامی وضعیت‌های نارنجی و زرد و آبی برگزار می‌شود، اما سقف تعداد شرکت کنندگان مطابق بخشنامه متفاوت است.

به گفته حسنی‌خونسار حضور کتابداران نابینا و کم بینا در وضعیت نارنجی سه روز در هفته، وضعیت زرد چهار روز در هفته و در وضعیت آبی صددرصد است.

وی تاکید کرد: مراجعه کنندگان به کتابخانه‌های عمومی باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کرده و از تجمع غیرضروری در بخش‌های مختلف کتابخانه پرهیز کنند.