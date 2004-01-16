نظام كنترل و نظارت بر ساخت و سازها نيازمند ساختار جديد است

دكتر سيمين حناچي در گفت وگو باخبرنگار اجتماعي مهر افزود : متاسفانه به علت نيود يك ساختار مشخص و تعريف شده در زمينه نظارت و كنترل ساخت و سازها ، آيين نامه ها و مقررات مربوط به مقاوم سازي ساختمانها در كشور به درستي اجرا نمي شود به همين علت بايد هر چه زودتر ساختار جديدي براي اين كار تعريف شود تا مالكان ، مهندسان و مجريان ساخت وساز در كشور در اجراي مسئوليت خود كوتاهي نكنند.

وي ادامه داد: نظام ساخت و ساز در كشورسه بخش مختلف دارد كه از مالكان بنا ، شهرداري ها و مديران اجرايي و مهندسان ناظر تشكيل شده است بنابر اين نظام كنترل و نظارت ساخت و ساز در كشور بايد حقوق و وظايف هر يك از آنان را به درستي مشخص و تعريف كند تا در عمل ساخت و سازهاي محكم و اصولي در كشور تضمين شود.

وي اضافه كرد : در زمان حاضر افراد و سازمانهاي متعددي در امر ساخت وساز در شهرها دخالت دارند ، ممكن است تغيير اين ساختار با تشكيل يك سازمان بالا دست و هماهنگ كننده امكانپذير باشد يا اينكه به نحو ديگري از ظرفيت و پتانسيلهاي موجود با تعريف مجدد قانون و مشخص شدن وظيفه هر نهاد براي ايجاد ساختار جديد اقدام كرد .

اين كارشناس مسائل شهرسازي گفت: در زمان حاضر ممكن است همه سازمانهاي مسئول با علاقه و احساس مسئوليت به اجراي وظايف قانوني خود بپردازند اما نبود يك ساختار كلي و نهادينه شده و نيز ناهماهنگي ميان آنان باعث شده در عمل امكان تخلف از ضوابط و ساخت وسازهاي غير مقاوم و غير مجاز فراهم باشد .

وي افزود : ايجاد سازمانهاي جديد نمي تواند مشكل ناهماهنگي ميان دستگاههاي مسئول در امر ساخت و ساز را حل كند و در حالي كه هر يك از اين دستگاهها به صورت انتزاعي و مجزا از ديگران، به اجراي مسئوليت و وظيفه خود مي پردازند تنها راه حل ممكن ايجاد هماهنگي و مشخص شدن مسئوليت هر كس در يك فرايند مشخص اجرايي است .

دكتر حناچي ادامه داد: علاوه بر تجديد نظر در مكانيزم نظارت و كنترل بر ساخت وسازها بايد بر قوانين و آيين نامه هاي مقاوم سازي نيز بازنگري كرد و مقاوم سازي ساختمانها با توجه به شرايط جغرافيايي ، تغييرات نقشه گسلها و دوري يا نزديكي آنها از گسل بايداجرا شود .

وي گفت : در سالهاي اخير مطالعات خوبي بر روي لايه هاي زمين در كشور انجام شده است كافي است اين مطالعات در تدوين آيين نامه هاي زلزله در نظر گرفته شود و با اصلاحاتي در آنها ، مقررات و ضوابط ساخت و ساز با آخرين دستاوردهاي علمي هماهنگ شود .

وي افزود : نكته مهمي كه معمولا مورد غفلت قرار مي گيرد توجه به آموزش عام مردم و متوجه كردن آنها به خطر زلزله و ايجاد پيش زمينه هاي فرهنگي براي اجراي يك حركت جمعي و موثر از سوي آنان براي داشتن يك شهر امن و زيباست .

وي ادامه داد: بايد رسانه ها ، مطبوعات و به خصوص سازمانهاي غير دولتي در سطح محلات به آموزش عمومي مردم بپردازند و و حساسيت لازم را براي مقاوم سازي خانه ها و واحدهاي مسكوني در مردم ايجاد كنند ، علاوه بر آن اقداماتي را كه در لحظه هاي اول وقوع حادثه از سوي مردم بايد انجام شود به آنان آموزش دهند .

وي گفت:در زمان حاضر حدود شش هزار سازمان غير دولتي در سطح كشور فعال هستند كه يك پتانسيل قابل توجه براي آموزش همگاني در سطح محلات محسوب مي شود اين سازمانها مي توانند در سطح وسيع و با استفاده از توان خود مردم به آموزش عمومي و ايجاد حساسيت در مردم بپردازند .

وي اضافه كرد:علاوه بر آموزش عمومي بايد مديران مسئول در زمينه ساخت و سازها و نيز مهندسان و متخصصان فن نيز با توجه به رشته تخصصي خود از آموزشهاي مستمر و آخرين دستاوردهاي عملي بهره مند شوند بدين ترتيب حساسيت موضوع هميشه باقي مي ماند و فقط به دوران كوتاه پس از حوادث محدود نمي شود .

دكتر حناچي افزود : در صورتي با آموزش مداوم انگيزه و حساسيت لازم براي بازسازي و مقاوم سازي ساختمانها و واحدهاي مسكوني در مردم ايجاد نشود هر چقدرهم در اجراي ضوابط وقوانين اجرايي و نظارتي سختگيري كنيم به نتيجه مطلوب نمي رسيم بنابراين به نظر من بحث آموزش عمومي و تخصصي مردم و مسئولان محور و اساس موفقيت در امر مقاوم سازي در برابر خطر زلزله است .

وي گفت : مردم بايد حساسيت موضوع را درك كنند در اين صورت امكان تجميع و مشاركت آنها در مناطق فرسوده فراهم مي شود در غير اين صورت مردم در امر بازساي اين مناطق وارد يك كار جمعي نمي شوند واگر بخواهند براي مقاوم سازي واحدهاي كوچك خود از شهرداري و سازمانهاي مسئول امتياز بگيرند ،در عمل با از بين رفتن ضوابط شهرسازي و مشكلات جديدتري مواجه مي شويم .

عضو سازمان نظام مهندسي تهران اضافه كرد:بايد با يك كار آموزشي مستمر، مردم را به مشاركت و ساخت مجتمعهاي مسكوني ايمن و زيبا تشويق كنيم و با اين كار مي توانيم با همكاري خود مالكان به ساخت خانه هاي كوچك و مقاوم و در عين حال شهري امن و زيبا دست يابيم وگر نه دادن تخفيفها و تسهيلات يكطرفه به مردم تنها امكان سوء استفاده را بيشتر مي كند و در عمل تاثير زيادي در ايمن سازي شهر در برابر زلزله نخواهد داشت .