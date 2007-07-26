اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این کارگردان جوان قبل از این فیلم که به تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در سال 86-85 ساخته شده، فیلم کوتاه "خونه نگار" را در ژانر کودک به پایان رسانده است.

فیلم درباره زندگی یک خبرچین ساواکی است که تاریخ مصرفش تمام شده و به همین دلیل از بازگویی آخرین اطلاعاتش به عوامل ساواک طفره می رود. علی سلیمانی، روح الله حقگو لسان، غلامرضا شادمان، نفیسه ذاکری، حسین مسلمی و سیامک ادیب بازیگران فیلم "ادامه بن بست" هستند.

- مجلس شبیه خوانی "نزول ستاره" به مناسبت تولد امام علی (ع) اول تا چهارم مرداد ساعت 18 تا 19 در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این مجلس شبیه خوانی به روایت وصلت حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) با حضور اساتید پیشکسوت تعزیه، لنکرانی، اسکندری، صفاریان و عزیز می پردازد.

- جشن بزرگ "مولود کعبه" به مناسبت تولد حضرت علی (ع) پنجشنبه چهارم مرداد ساعت 18 تا 21 به همت خانه فرهنگ و کتابخانه معرفت در بوستان معلم برگزار می شود. روابط عمومی خانه فرهنگ اعلام کرد، این جشن شامل اجرای موسیقی، تردستی، اجرای نمایش، برنامه های شاد ویژه کودکان و ... است.

- اردوی تفریحی " نمک آبرود" به همت خانه فرهنگ و کتابخانه معرفت هر هفته روزهای سه شنبه ساعت 5 تا 24 در این خانه فرهنگ به نشانی نارمک، گلبرگ شرقی، بعد از تقاطع دردشت، نبش کوچه شهید اکبری، خانه فرهنگ و کتابخانه معرفت برگزار می شود.