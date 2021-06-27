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۶ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۲۸

منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه:

مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره جولان فاقد اعتبار است

مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره جولان فاقد اعتبار است

یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه موضع گیری اخیر آمریکا و اسرائیل در مورد جولان اشغالی را با شدیدترین عبارات محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه موضع گیری اخیر آمریکا و اسرائیل در مورد جولان اشغالی را با شدیدترین عبارات محکوم و اعلام کرد: حق سوریه در جولان ثابت و حمایت شده از جانب قطعنامه های مشروع بین المللی است و بدون شک جولان به آغوش سوریه بازخواهد گشت.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه گفت: سوریه موضع گیری های اخیر آمریکا و اسرائیل در مورد جولان اشغالی سوریه را به شدت محکوم و تاکید می کند که سیاست آمریکا در قبال کشورهای عربی و مسائل آن از دیدگاه اسرائیل و به نفع سیاست تجاوزکارانه، توسعه طلبی و هیمنه بر منطقه است.

منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه افزود: سوریه مجددا تاکید می کند که حق خود بر جولان اشغالی ثابت و مورد حمایت قطعنامه های مشروعیت بین المللی است و کلیه مواضع آمریکا و اسرائیل در مورد آن فاقد اعتبار است.

منبع مذکور تاکید کرد: سوریه مجددا تاکید می کند که جولان به آغوش وطن بازخواهد گشت و روزی فرا خواهد رسید که پرچم سوریه بر کل جولان آزاد شده از یوغ اشغالگر، به اهتزاز درآید.

کد مطلب 5245504

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