طرح آسمانی ها در کانون های مساجد لرستان اجرا می شود

حجت الاسلام نبی دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طرح آسمانی ها با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، متمرکز و هدفمند کردن فعالیت آنها در اوقات فراغت تابستانی همچنین شناسایی استعداد های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در 30 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان اجرا می شود .

وی با اشاره به استقبال چشمگیر جوانان و نوجوانان از این طرح اظهار داشت: در این طرح 6 هزار و 968 هنرجوی دختر و چهار هزار و 852 هنرجوی پسر ثبت نام کرده اند .

دالوند، برنامه ریزی پیرامون آموزش های قرآنی را مهم ترین برنامه اجرایی کانون های فرهنگی و هنری در مساجد لرستان است .