تکلیف مالی پرسپولیس و مغانلو مشخص شد/ در انتظار پاسخ تیم پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مغانلو در پایان فصل جاری بازی‌های فوتبال باشگاهی کشور قرارداد قرضی ۶ ماهه‌اش با پرسپولیس به پایان می‌رسد. مهاجم بلندقامت سرخپوشان که با سانتا کلارا پرتغال قرارداد دارد برای ماندن در جمع شاگردان یحیی گل محمدی چاره‌ای جز پرداخت پول رضایت‌نامه‌اش ندارد.

باشگاه پرتغالی نیز برای انتقال قطعی مغانلو مبلغ ۶۰۰ هزار دلار به مدیر برنامه‌های این بازیکن و باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است.

جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه نیز این موضوع را به گوش یحیی گل محمدی رسانده است تا سرمربی پرسپولیس در جریان این موضوع قرار بگیرد. گل محمدی خواهان حفظ مغانلو است اما حاضر نیست مبلغ زیادی برای ماندن مهاجم تیمش صرف شود.

از این رو باشگاه پرسپولیس در صورت کاهش مبلغ رضایت‌نامه این بازیکن تا یک سوم رقم فعلی مذاکره با سانتا کلارا را ادامه می‌دهد تا بتواند او را به خدمت بگیرد در غیر این صورت مغانلو به پرتغال باز می‌گردد تا در تمرینات پیش فصل سانتا کلارا شرکت کند.

او پس از پایان رقابت‌های فصل جاری فوتبال باشگاهی کشور ملزم به حضور در تمرینات باشگاه پرتغالی است و نمی‌تواند پرسپولیس را در ادامه بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند.