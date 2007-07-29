موسیقی زیرزمینی "شتر گاو پلنگ" است

جمال سماواتی با بیان این مطلب در دومین سمینار بررسی موسیقی زیرزمینی که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد درخصوص تاریخ موسیقی زیرزمینی گفت : موسیقی زیرزمینی ریشه در فرهنگ موسیقایی کشورهای اروپایی و امریکایی دارد اما آنچه مسلم است وجود جریان های اصلی در هنر موسیقی است به این معنی که در هرسیستم حکومتی یک جریان اصلی و هدایت گر دارد که پدیده هایی مانند موسیقی زیرزمینی هم به طور موازی در کنار این جریان شکل می گیرد و خودش را از مکانیزم های بازار و تهیه کننده دور نگه می دارد .

وی در ادامه گفت : در نتیجه زمانی که یک اثر موسیقی رو در روی جریان اصلی تهیه و تولید قرار می گیرد موسیقی زیرزمینی به وجود می آید چراکه آن نوع موسیقی که در جریان اصلی تولیدات قرار می گیرد از سوی کارگزاران و سرمایه گذارن نیز حمایت می شوند البته با این تعریف به هیچ عنوان دنبال نظریه دادن و حکم صدار کردن نیستم و قصدم تنها طرح موضوع است.

این موسیقیدان در ادامه خاطر نشان کرد : به نظرمن برای بروز هر پدیده نوظهوری نیازی نیست که پای دولت را وسط بکشیم چون نمی توان هر مجوزی را با هر نوع کیفیت کاری از دولت طلب کرد در واقع خود این دولت طلبی پدیده ای است که از اواخر سال 1358 شروع شد و تا کنون هم ادامه دارد.

وی گفت : موسیقی زیرزمینی هم از آن دست مواردی است که نیاز به دولتی شدن و پیدا کردن راهی برای مشروعیت ندارد چراکه بخشی از دولتی کردن این اموربه دعوت موزیسین هایی است که درمشاغل دولتی پذیرفته شده و یا حتی بعضی از موسیقیدان های صاحب نام ازجمله ممیزهای وزارت ارشاد هستند و این درحالی است که باید نگاه دستوری و ممیزی را تغییر داد.

سماواتی در ادامه قوت گرفتن موسیقی زیرزمینی را به معنای هدررفتن استعداد نیروهای جوان دانست و گفت : اگر از همین لحظه بخشی از بازار و البته کشف استعداد های شایسته را از روی دوش دولت و کارگزاران دولتی برداریم بخش بزرگی از نیروهای جوان رشد نکرده از بین می روند و به اصطلاح غنچه سوز می شوند و این مسئله در حوزه موسیقی زیرزمینی هم وجود دارد به این معنی که اگر این نوع موسیقی قدرت های بالقوه خود را به مرحله اجرا بگذارد و به عنوان پدیده ای همه گیر مطرح شود یکسری قربانی دارد که یکی از آنها تهیه کننده ها هستند برای اینکه اگر ساخت موسیقی از راه های زیرزمینی به یک سنت تبدیل شود اولین کسی که در زنجیره اقتصادی حذف خواهد شد تهییه کننده ها هستند که چیزی برای عرضه ندارند.

وی در پایان خاطر نشان کرد : آنچه به تازگی به نام موسیقی زیرزمینی باب شده شوخی با هر مسئله ای است که متاسفانه عنوان نا هنجاری واعتراض را هم روی آن می گذاریم در صورتی که به نظرمن ما اجازه نداریم با هرعنوانی شوخی کنیم ما اجازه نداریم با شاعران کلاسیک خودمان چون سعدی ، مولانا و حافظ شوخی کنیم و در نهایت باید متذکر شوم که اگر بتوانیم بنا را بر همزیستی و دست برداشتن از تخریب بگذاریم به راحتی می توان با هر مسئله ای کنار آمد.