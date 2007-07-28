عدم امکانات مناسب مهمترین دغدغه سازمان بهشت زهرا(س)

محمود رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به تعداد روزانه متوفیان در شهر تهران، عدم امکانات مناسب بهشت زهرا را، مهمترین دغدغه این سازمان عنوان کرد و گفت: با امکانات موجود پس از پایان سال آینده، دیگر نمی توانیم پاسخگوی شهروندان در خصوص تقاضای دفن متوفیان باشیم.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه تا کنون برای حل این مشکل ، مکاتبات و جلسات زیادی با مسئولان صورت گرفته اما هنوز نتیجه مطلوبی در این خصوص حاصل نشده است.

رضاییان گفت: هم اکنون بخشی از زمین های باقر شهر را به عنوان راه حل موقتی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم پاسخگوی وضعیت فعلی باشیم اما باید برای حل این مشکلی که در آینده نزدیک به آن دچار خواهیم شد، فکر اساسی کرده و راهکار مناسب ارائه شود.

وی ادامه داد: این مکان در مجاور بهشت زهرا(س) بوده و حدود 160 هکتار است اما مخالفت هایی از سوی مردم این منطقه و شهرداری باقر شهر برای توسعه بهشت زهرا(س) جهت استفاده از آن شده است .

رضاییان با بیان اینکه دولت می تواند این مشکل را حل کند، تاکید کرد: حتی اگر باقرشهر را به عنوان راه حل موقت در نظر گرفته و مشکل برای دفن متوفیان تهرانی تا 10 سال آینده نیز حل شود، باید از هم اکنون برای 10 سال دیگر فکری کرد نه اینکه ساکت بنشینیم تا 10 سال بگذرد بعد به دنبال چاره اندیشی باشیم.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) اظهار داشت: باید گورستان هایی در شرق و غرب تهران راه اندازی شود تا ضمن کاهش بارترافیکی در جنوب شهر، رویکرد مردم این منطقه نیز تغییر کند.

وی ادامه داد: در صورت ایجاد این گورستان ها، دفن متوفیان در چند نقطه از شهر تهران انجام می شود و این امر به طور حتم در روحیه مردم جنوب شهر نیز تاثیر مطلوب خوهد داشت.