آمریکا برنامه تسلیحات هسته ای خود را گسترش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در گزارش مشترکی که از سوی وزارتخانه های امورخارجه، دفاع و انرژی آمریکا تهیه شده و دیشب منتشر شد، آمده است : توانمندی های هسته ای قابل اتکای آمریکا و تعهد امنیتی ما به متحدانمان، بخشی تفکیک ناپذیر از توان بازدارندگی و عاملی مهم در تلاش ها برای محدود کردن توسعه تسلیحات اتمی(!) است.

در ادامه گزارش با مقایسه غلط برنامه هسته ای صلح آمیز ایران با برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی ادعا شده که این برنامه ها بر اهمیت تضمین امنیتی آمریکا افزوده است.

این گزارش که نام امنیت ملی و تسلیحات اتمی : حفظ توان بازدارندگی در قرن 21" را بر خود دارد، برای کنگره آمریکا ارسال شده است. گزارش با اشاره به دستور سال 2001 جرج بوش مبنی بر کاهش 6 هزار کلاهک اتمی به 2 هزار و 200 و سرانجام یک هزار و 700 فروند تا سال 2012، توصیه می کند که آمریکا باید روی برنامه جایگزینی این تعداد کلاهک با کلاهک های پیشرفته تر سرمایه گذاری کند و کلاهک های حفظ شده نیز نوسازی شوند.

در پایان گزارش از کنگره خواسته شده تا بودجه لازم را برای برنامه جایگزینی کلاهک ها را تامین کند.

باید تاکید کرد که برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی به هیچ وجه قابل مقایسه با یکدیگر نیست، زیرا کره شمالی رسماً بمب های اتمی تولید کرده و سال گذشته نیز دست به آزمایش اتمی زد، اما برنامه هسته ای ایران صرفاً صلح آمیز است و طبق گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ مدرکی دال بر انحراف آن به سوی مقاصد نظامی وجود ندارد.