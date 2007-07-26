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۴ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

شهید و زخمی شدن چند فلسطینی در یورش صهیونیستها به غزه

نظامیان صهیونیست امروز در یورش به نوارغزه و کرانه باختری شماری از فلسطینیان را مجروح و به شهادت رسانده و چند تن را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی امروز با هجوم به منطقه الفخاری واقع در جنوب نوارغزه وشلیک گلوله سنگین تانک، یک مبارز فلسطینی وابسته به جنبش حماس را به شهادت رساندند.

از سوی دیگر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به همین منطقه 3 تن از مبارزان گردان های قدس وابسته به جهاد اسلامی زخمی شدند.

نظامیان صهیونیست همچنین 3 فلسطینی را دراین منطقه بازداشت کردند.

در بیت حانون واقع در شمال نوارغزه نیز یک جوان فلسطینی بر اثر اصابت 2 گلوله از سوی نظامیان اسرائیلی مجروح شد.

ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری نیز امروز یک فلسطینی را به شهادت و یک تن دیگر را مجروح کردند.

کد مطلب 524580

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