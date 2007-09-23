آمریکا توان حمله به ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "طارق علی" نویسنده انگلیسی پاکستانی الاصل در گفتگو با اینترپرس سرویس (IPSNEWS) در پاسخ به این سؤال که آیا شما طرفدار جهان عاری از تسلیحات هسته ای هستید، گفت : من مخالف تسلیحات هسته ای هستم ، اما بی پرده باید بگویم که این به آمریکا ربطی ندارد که تعیین کند که چه کسی می تواند تسلیحات هسته ای داشته باشد و چه کسی نمی تواند آن را داشته باشد.

طارق علی افزود : اگر کشورهای بسیار کوچکی مانند فرانسه و انگلیس می توانند تسلیحات هسته ای داشته باشند چرا هند، پاکستان و یا ایران از چنین امکانی برخوردار نباشند.

وی در ادامه می گوید: اما در حقیقت بسیاری از مردم جهان بر این باورند که دستیابی به تسلیحات هسته ای تنها راهی است که با آن می توانند از خود دفاع کنند.

همچنین به گفته وی بسیاری از کشورها فکر می کنند که دستیابی به تسلیحات هسته ای تنها راه برای ممانعت از تهاجم آمریکا به آن کشورها می باشد.

وی با اشاره به کمک ایران به آمریکا برای مبارزه با تروریسم طالبان درمنطقه گفت که البته ایرانی ها در برخوردهای اخیر در خاورمیانه بر اساس منافع ملی خودشان عمل کردند و دشمنان خود را که از دو سو آنها را احاطه کرده بودند از بین رفته دیدند.

وی همچنین در خصوص سیاست خصمانه آمریکا در قبال ایران گفت :"من بر این عقیده نیستم که آمریکا به جنگی جدید با ایران دست خواهد زد برای اینکه آنها اولاً نیروی این کار را ندارند و دوماً اینکه اگر دست به چنین اقدامی بزنند در سه جبهه با ایرانی ها جنگ خواهند کرد که آن شامل عراق، افغانستان و خود ایران خواهد بود و من فکر می کنم که بعید است چنین جنگی علیه ایران رخ دهد.