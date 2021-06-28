«دراگان اسکوچیچ» سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ماند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم ملی فوتبال ایران مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و کسب مجوز حضور در جام ملت‌های آسیا را با موفقیت پشت سر گذاشت و به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد، ابهاماتی در خصوص ادامه همکاری با سرمربی این تیم و انتخاب سرمربی جدید مطرح شد.

در شرایطی که برخی عنوان می‌کردند اسکوچیچ با تیم ملی فوتبال ایران به پایان راه رسیده و یک سرمربی جدید هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت، در نهایت فدراسیون فوتبال به این جمع بندی رسید که با این مربی کروات همکاری‌اش را ادامه دهد.

شهاب‌الدین عزیزی خادم با تایید این خبر گفت: «فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم ملی تا پایان مرحله دوم مقدماتی جام جهانی به توافق مشترک رسید.»

رییس فدراسیون فوتبال افزود: «قرار شد بعد از قرعه کشی مرحله دوم، برنامه‌ریزی مناسبی برای این مرحله صورت گیرد و فدراسیون فوتبال همه امکانات لازم برای آماده سازی تیم ملی و حضور پرقدرت در مرحله دوم را در دستور کار قرار خواهد داد.»

مراسم قرعه‌کشی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر روز دهم تیرماه در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران یکی از ۱۲ تیم حاضر در این مرحله است.