برگزاری اجلاس منطقه ای درباره عراق با حضور اعراب و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک در واشنگتن در گفتگو با روزنامه الاهرام چاپ مصر گفتند که دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درحال برنامه ریزی برای برگزاری اجلاس منطقه ای جدیدی درباره عراق با مشارکت کشورهای عربی و ایران به منظور بحث و گفتگو درباره آینده اوضاع عراق و بازگرداندن ثبات به این کشور است.

به گفته این منابع، اجلاس آتی با اجلاس های مشابه نظیر اجلاس شرم الشیخ به طور اساسی متفاوت خواهد بود، زیرا آمریکا قصد دارد اجلاس آتی را نقطه آغازی برای تشکیل سازوکاری دائمی به منظور برگزاری نشست های دوره ای منظم با مشارکت کشورهای عضو در آورد.

این منابع افزودند: رابرت گیتس و کاندولیزا رایس وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا، این ایده را با قدرت در دولت آمریکا در دستور کار قرار داده اند و این موضوع محور اصلی مذاکرات آنها در طول سفر دوره ای مشترک هفته آینده خود به منطقه و دیدار با مقامها و رهبران کشورهای عربی خواهد بود.

به گفته این منابع، گیتس و رایس این موضوع را از جمله در جریان دیدار با وزیران امور خارجه مصر و اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شرم الشیخ مصر بررسی خواهند کرد.

منابع دیپلماتیک در واشنگتن اشاره کردند که رایس و گیتس دیدگاه واحدی را برای شیوه های حل و فصل اوضاع بحرانی عراق مطرح خواهند کرد و مذاکرات مستقیم دو روز پیش میان آمریکا و ایران در چارچوب زمینه سازی برای اجرای این دیدگاه صورت گرفته است.

این منابع افزودند: دولت آمریکا به طور کامل به امکان پذیر نبودن هرگونه پیشرفتی در زمینه بازگرداندن امنیت در عراق بدون مشارکت ایران معترف شده است.

رایان کروکر"، و "حسن کاظمی قمی" سفرای آمریکا و ایران در عراق روز سه شنبه 2 مرداد دومین دور از گفتگوهای خود را درباره امنیت عراق برگزار کردند.دور اول مذاکرات"حسن کاظمی قمی" و "رایان کروکر"، 7 خرداد ماه انجام شد.

دور دوم مذاکرات سفرای جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در عراق در حالی برگزار شد که رایان کروکر در کنفرانس مطبوعاتی خود با تکرار اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه تهران مبنی بر حمایت از گروه های مسلح درعراق نشان داد که آمریکایی ها در عمل هیچ علاقه ای به حل مشکلات عراق ندارند.