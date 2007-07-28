تمهیدات شورای شهر برای فعالیت سازمان ها در خارج از شهر تهران

دکتر خسرو دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رئیس جمهوری کشور از ابتدای فعالیت خود تاکید داشت که شرکت های غیر ضروری باید از شهر خارج شود به همین علت آنچه تا کنون از مناطق مختلف شنیده ایم مبنی بر این بوده که تعدادی از این سازمان ها به خارج از تهران منقل شده اند.

وی ادامه داد: فعالیت این شرکت ها و سازمان های غیر ضروری در شهر تهران به حداقل رسیده و فقط دفتر آنها در این شهر است و همچنین از شروع فعالیت سازمان های جدید نیزدر تهران جلوگیری شده است.

دانشجو با تاکید بر اینکه گزارشی مبنی بر اعلام دقیق تعداد سازمان ها و شرکت های منتقل شده از تهران به شهرهای دیگر ارائه نشده ، ادامه داد: هیئت رئیسه شورای شهر تهران از دولت ، گزارشی در این زمینه درخواست نکرده است چون شورای شهر مرجعی نیست که بتواند از دولت گزارش بخواهد .

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار داشت: شورای شهر تهران توصیه ها و درخواست هایی ، در زمینه خروج شرکت ها و سازمان های غیر ضروری از دولت داشته که این توصیه ها هم اکنون توسط دولت در حال انجام است .

وی افزود: شورای شهر در تعیین میزان عوارض ناشی از فعالیت سازمان ها و شرکت ها در تهران، تمهدیداتی را در نظر گرفته که تا فعالیت این شرکت ها و سازمان ها در خارج از تهران از نظر مالی برای آنها به صرفه باشد.