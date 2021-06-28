به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جلسه امضای تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و گروه خودروسازی سایپا صبح امروز دوشنبه هفتم تیرماه با حضور مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا و جمعی از مدیران ارشد هر دو شرکت در برج همراه برگزار شد.

قرار است به موجب این تفاهم همکاری، هوشمندسازی صنعت حمل و نقل شهری و بین شهری با هدف کاهش هزینه ها، ارائه محصولات متنوع و افزایش کارایی، غلبه بر مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی و در نهایت ایجاد بازارهای جدید در عرصه خودروهای متصل هوشمند صورت پذیرد.

همراه اول قرار است در راستای تحقق اهداف مهم مذکور و همچنین کاهش تصادفات و حجم ترافیکی، به تأمین زیرساخت های ارتباطی، ذخیره سازی و تحلیل داده های پروژه «خودرو متصل» پرداخته و طی همکاری مشترک، زمینه ایجاد و توسعه خدمات دیجیتال مبتنی بر تحلیل داده فراهم کند.

اجرای پروژه های هوشمندسازی جاده ها و اتصال خودروها با هدف ارتقای سطح زندگی مردم

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در این مراسم با اشاره به سهم بازار ۶۰ درصدی همراه اول در رقابت با سایر اپراتورهای تلفن همراه و در اختیار داشتن ۲۰ میلیون مشترک دائمی که منحصر به فرد تلقی و منجر به اعتباربخشی شده است، اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون سیمکارت در دست مردم داریم که سرانه آن حدودا معادل ۱.۲ سیمکارت به ازای هر نفر می شود.

وی با تأکید بر اینکه سال گذشته مصرف اینترنت در شبکه همراه اول رشد ۸۰ درصدی به نسبت دو سال قبل داشته است، تصریح کرد: زندگی مردم امروز بیش از هر زمان دیگری با فضای مجازی گره خورده است و لذا شاهدیم زمانیکه با قطعی برق گسترده مواجه شدیم، مردم دیگر زمانی قادر به تحمل شرایط نبودند که برق سایت های ارتباطی نیز قطع و اینترنت در دسترس شان نبود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران خاطر نشان کرد: یا از سویی دیگر در حالیکه برخی روستاهای کشور همچنان با مشکلاتی در زمینه آب آشامیدنی مواجه هستند، اما درخواست با اولویت نمایندگان مردم آنجا توسعه اینترنت در آن روستاهاست.

اخوان بهابادی از پیش بینی اپراتور در حوزه اینترنت اشیاء و اتصال نمایی دستگاه ها طی چند سال آینده خبر داد و گفت: بحث اصلی جلسه امروز حول خودروهای متصل است. یکی از قابلیت های کلیدی خودروهای متصل امکان رصد در لحظه اطلاعات خودرو است که همین موضوع با ارائه گزارشی از وضعیت، هزینه های احتمالی آینده را کاهش می دهد.

وی افزود: با این داده ها می توان نقص های فنی را ملاحظه کرد و آلارم های لازم را به راننده داد؛ علاوه بر این با اجرایی شدن این پروژه کمک بزرگی به حوزه راهداری کشور خواهد شد تا نقاط حادثه خیز را با مانیتور کردن اطلاعات حاصل از این خودروها کشف کنند.

مدیرعامل همراه اول همچنین اشاره ای به پروژه هوشمندسازی جاده های بخش فنی همراه اول و ارتباط آن با خودروهای متصل داشت و ابراز کرد: برآیند این پروژه ها، خیر و برکات فراوانی برای مردم خواهد داشت و باعث ارتقای سطح زندگی آنان از نظر کیفی خواهد شد.

انتظار تولید یک میلیون خودروی متصل تا سه سال آینده

سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز در ادامه با اشاره به کاهش نیمی از ظرفیت تولیدی این شرکت خودروسازی با کنار رفتن پراید از چرخه تولید اظهار کرد: براساس برنامه همکاری مشترک با همراه اول به دنبال طراحی، پیاده سازی، تجاری سازی و درآمدزایی از خودرو متصل هستیم و امیدواریم ظرف سه سال آینده بتوانیم یک میلیون خودروی متصل را تولید و تقدیم مردم عزیز کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه برنامه تولید و عرضه ۱۱ محصول مجهز به تکنولوژی های جدید را ظرف سه سال آینده داریم، به دنبال خودروهای متصل هستیم.

مدیرعامل سایپا تصریح کرد: قطعا بکارگیری تکنولوژی های جدید، یکسری امکانات را برای مشتری های ما فراهم می کند تا رضایت آنها بیشتر شود؛ به عنوان مثال اگر تصادفی در جاده اتفاق افتد، سریعا اطلاعات به امدادگران مخابره می شود تا بلافاصله بتوانند خود را به صحنه رسانده و هماهنگی برای أموری نظیر نجات سریع سانحه دیدگان فراهم شود.

مدیران همراه اول و سایپا در پایان اظهار امیدواری کردند که با این همکاری مشترک، توانمندسازی زیست بوم کسب و کارهای حوزه حمل و نقل هوشمند، ایجاد سکوهای باز انتشار داده های پردازش شده جهت استفاده و بکارگیری در حوزه های پژوهشی، ورود به زنجیره خدمات قابل ارائه در بازار خودرو و بهره برداری از ظرفیت های پلتفرم اینترنت اشیاء تسهیل شود.