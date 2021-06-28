به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی از مردم درباره کرونا، ۳۱ درصد از مردم از اجرای پروتکل‌ها خسته شده‌اند و ۶۴ درصد خواستار قرنطینه شدن کشور هستند.

به استناد تازه‌ترین نظرسنجی گروه افکارسنجی دفتر طرح‌های ملی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درخصوص دیدگاه مردم درباره کرونا، ۹/ ۸۰ درصد پاسخگویان موافق بازنشدن سینماها، سالن‌های کنسرت و سالن تئاتر، ۷/ ۷۴ درصد پاسخگویان با بازنشدن مساجد و هیات‌های مذهبی، ۵/ ۷۲ درصد با بازنشدن مدارس و دانشگاه‌ها، ۸/ ۶۶ درصد با عدم مجوز برای رفتن به شهر دیگر و ۷/ ۶۴ درصد با قرنطینه کلی و تعطیلی کامل همه اصناف (به جز مواد غذایی) به مدت دو هفته موافق هستند.

برخی از یافته‌های این نظرسنجی که از ۵ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ازشهروندان ۱۸ سال و بالاتر ساکن در شهر و روستاهای کشور انجام شده به این شرح است:

آثار روحی و روانی کرونا

۶/ ۷۲ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که در یک‌سال اخیر بیشتر با خانواده خودشان وقت گذرانده‌اند.

۵۶ درصد از پاسخگویان در این یک‌سال خطر مرگ را بیشتر از قبل احساس کرده‌اند. ۴/ ۲۷ درصد پاسخگویان اظهار کرده‎‌اند به‌دلیل شیوع کرونا، بیشتر از قبل از آینده ناامید شده‌اند.

۳/ ۴۸ درصد پاسخگویان به میزان زیادی احساس می‌کنند نسبت به یک سال گذشته از نظر روحی و روانی ضعیف‌تر و عصبی‌تر شده‌اند.

۷/ ۳۴ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند احساس ناامنی آنها در تمام عرصه‌های زندگی در این یک سال بیشتر شده ‌است.

۲/ ۵۴ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند در این دوران بیشتر احساس نزدیکی به خدا کرده و اعتقادات مذهبی‌شان تقویت شده است. ۴۰ درصد پاسخگویان اظهار کرده‌اند در دوران کرونایی وقت بیشتری صرف خود کرده و بیشتر فیلم و سریال دیده یا کتاب خوانده‌اند.

۳/ ۴۱ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که زمان مشخصی برای پایان این دوره نمی‌توانند اعلام کنند.

درباره واکسیناسیون

۳/ ۷۳ درصد از پاسخگویان تمایل به تزریق واکسن کرونا دارند.

۵/ ۳۸ درصد از پاسخگویان به اثربخشی واکسن ایرانی کرونا امیدوار و خوش‌بین هستند. ۹/ ۲۹ درصد افراد پاسخگو ترجیح‌ می‌دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند. در مقابل ۱/ ۲۴ درصد افراد تمایل به استفاده از واکسن ساخت خارج از کشور را داشته‌اند.

۷/ ۳۲ درصد واردکردن واکسن خارجی با سرعت بیشتر را اقدامی موثر برای کاهش شیوع کرونا می‌دانند.

۱۶ درصد تابستان، ۳/ ۹ درصد پاییز و ۶/ ۱۴ درصد زمستان را به‌عنوان زمان بهره‌برداری واکسن ایرانی اعلام کرده‌اند.

۸ درصد پاسخگویان اعلام کرده بودند که دولت می‌تواند تا پایان خرداد واکسیناسیون عمومی انجام دهد. درحالی‌که ۶/ ۱۳ درصد تابستان، ۱/ ۱۱ درصد پاییز و ۷/ ۲۶ درصد زمستان را به‌عنوان زمان واکسیناسیون عمومی پیش‌بینی کرده‌اند.

۳/ ۳۸ درصد از پاسخگویان توزیع واکسن در جامعه را عادلانه نمی‌دانند. ۸/ ۸۳ درصد از پاسخگویان مخالف دریافت هزینه برای تزریق واکسن کرونا هستند.

رعایت پروتکل‌های بهداشتی

۶/ ۳۱ درصد پاسخگویان گفته‌اند بیشتر از این، تحمل محدودیت‌های بهداشتی را ندارند. شست‌وشوی دست‌ها (با ۶/ ۹۲ درصد)، عدم دست دادن و روبوسی کردن‌(با ۵/ ۸۸ درصد)، استفاده از ماسک و دستکش (با ۲/ ۷۸ درصد)، شست‌وشو و ضدعفونی کردن وسایل خریداری شده از بیرون (با ۳/ ۷۰ درصد) توسط پاسخگویان رعایت می‌شود. ۱/ ۱۷ درصد پاسخگویان گفته‌اند که با فامیل و خویشاوندان در یک ماه گذشته دید و بازدید کرده‌اند.

۳/ ۱۶ درصد در روز سیزده‌به‌در به گردش رفته و ۶/ ۹ درصد ماه قبل به سفر رفته‌اند.

۶/ ۳۵ درصد پاسخگویان بی‌توجهی مردم به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را مهم‌ترین عامل استمرار ویروس کرونا در کشور ارزیابی کرده‌اند در مقابل ۸/ ۴۷ درصد بی‌توجهی و آسان‌گیری مسوولان را دلیل وضعیت موجود دانسته‌اند.

۹/ ۶۷ درصد از پاسخگویان از ابتلای خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان به ویروس کرونا احساس نگرانی می‌کنند. آماری که در مقابل این یافته قرار می‌گیرد اهمیت بیشتری دارد. یعنی ۱/ ۲۲درصد از پاسخگویان چندان هم نگران ابتلای خود یا خانواده‌شان به کرونا نیستند.

آثار اجتماعی و اقتصادی

۳/ ۵۶ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند به اقشار ضعیف یاری رسانده‌اند. ۴/ ۵۸ درصد از پاسخگویان گفته‌اند دوران کرونا باعث شد از نظر اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار بگیرند.

۲/ ۶۳ درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند اخبار مرتبط به ویروس کرونا را از طریق رادیو و تلویزیون ایران پیگیری می‌کنند.

۱/ ۲۱ درصد پاسخگویان نیز از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی پیگیر اخبار کرونا هستند.

۹/ ۸۰ درصد پاسخگویان موافق بازنشدن سینماها، سالن‌های کنسرت و سالن تئاتر، ۷/ ۷۴ درصد پاسخگویان با بازنشدن مساجد و هیات‌های مذهبی، ۵/ ۷۲ درصد با بازنشدن مدارس و دانشگاه‌ها، ۸/ ۶۶ درصد با عدم مجوز برای رفتن به شهر دیگر و ۷/ ۶۴ درصد با قرنطینه کلی و تعطیلی کامل همه اصناف (به جز مواد غذایی) به مدت دو هفته موافق هستند.

۵/ ۴۰ درصد به آمار و ارقام مبتلایان و فوت‌شدگان کرونا توسط دولت اعتماد کمی دارند.