تلاش آمریکا و اسرائیل در منطقه تنها برای سلطه بر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد ، دکتر علی اکبر ولایتی صبح امروز در مراسم افتتاح نهمین هم اندیشی علمی پژوهشی اساتید بسیجی کشور در این شهر، گفت : در حال حاضر 270 پایگاه با 2500 هزار نیروی مجهز در سراسر منطقه خاورمیانه بزرگ ، از شمال آفریقا تا آسیای مرکزی ، از سوی دول غربی مستقر هستند که این مورد در تاریخ منطقه بی سابقه است.



وی گفت :‌ شرایط حساس مهم و درحال تحول جهان اسلام به خصوص ایران ، سیستم های اطلاعاتی دول اروپایی و آمریکایی را در پیش بینی جریانات و وضعیت منطقه خاورمیانه بزرگ با مشکل مواجه کرده است.

مشاور مقام معظم رهبری درامور بین الملل با اشاره به وضعیت کنونی آمریکا در عراق و تحولات اخیر منطقه ای خاطرنشان ساخت : اگر امروز آمریکا از سر ناچاری و ضعف به سوی ایران دست دراز می کند به این دلیل است که می داند جز در سایه همکاری با ایران نمی تواند امنیت و ثبات را در عراق برقرار سازد.

وی با تاکید بر هوشیاری مردم و مسئولان در خصوص جریانات اتفاق افتاده در منطقه خاورمیانه اظهار داشت: تجربیات سالهای اخیر نشان داده است که اگر ملت ما امروز به انرژی هسته ای وپیشرفت های علمی دست یافته است معلول و نتیجه مقاومت ایران و ایستادگی در برابر خواسته های دشمنان بوده است، هر چند که این پیشرفت ها با سختی و تحریم هایی همراه بود.

دکتر ولایتی تدبیر رهبر معظم انقلاب را در نامگذاری امسال با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی بسیار با اهمیت دانست وگفت: در این راستا آمریکا از هیچ تلاشی دریغ نکرده است و از تجزیه دولت عراق و جدا کردن کردها از این کشور گرفته تا اجرای برنامه هایی برای تفرقه افکنی میان شیعه و سنی ، در لبنان ، فلسطین و عراق و حتی خود ایران نتیجه این تلاش ها است ، اما جریانات و تحولات خوبی که در منطقه اتفاق افتاده است از جمله مسائلی که در ترکیه به وجود آمده نشان دهنده این اتحاد و همدلی میان شیعه و سنی درجهان اسلام است.