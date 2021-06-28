به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به تصویب و ابلاغ آئیننامه وکالت از سوی آیت الله رئیسی در روز گذشته، گفت: تصویب و ابلاغ آئیننامه وکالت، اقدام بینظیری در خصوص رفع دغدغه دلسوزان نظام در حوزه امور مربوط به وکلا بود.
وی افزود: آیت الله رئیسی دو سال پیش یکی از برنامههای اصلی قوه قضائیه را نظاممند کردن امور مربوط به وکلا، کارشناسان و مشاوران عنوان کرده و بحمدالله امروز در پایان مأموریت آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، این مهم با ابلاغ آئین نامه وکالت تثبیت شد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تصویب و ابلاغ آئیننامه وکالت گفت: تصویب این آئیننامه در خصوص رفع دغدغه دلسوزان نظام در حوزه امور مربوط به وکلا بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجتالاسلام والمسلمین محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به تصویب و ابلاغ آئیننامه وکالت از سوی آیت الله رئیسی در روز گذشته، گفت: تصویب و ابلاغ آئیننامه وکالت، اقدام بینظیری در خصوص رفع دغدغه دلسوزان نظام در حوزه امور مربوط به وکلا بود.
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