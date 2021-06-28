به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به تصویب و ابلاغ آئین‌نامه وکالت از سوی آیت الله رئیسی در روز گذشته، گفت: تصویب و ابلاغ آئین‌نامه وکالت، اقدام بی‌نظیری در خصوص رفع دغدغه دلسوزان نظام در حوزه امور مربوط به وکلا بود.



وی افزود: آیت الله رئیسی دو سال پیش یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضائیه را نظام‌مند کردن امور مربوط به وکلا، کارشناسان و مشاوران عنوان کرده و بحمدالله امروز در پایان مأموریت آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، این مهم با ابلاغ آئین نامه وکالت تثبیت شد.