اوقاف کشور سال گذشته 100 میلیارد تومان درآمد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام حیدر مصلحی ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان اظهار داشت: در کل کشور بیش از 100 هزار موقوفه و هفت صد هزار رقبه در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه است که از این تعداد بیش از 400 موقوفه و پنج هزار رقبه مربوط به استان لرستان است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در سه سال باقی مانده از برنامه های چهارم توسعه، افزود: قصد داریم در این مدت باقی مانده با هماهنگی های صورت گرفته با مجلس، قوه قضاییه و دولت در یک رویکرد تحولی، درآمد موقوفات کشور را 500 درصد افزایش دهیم .

مصلحی با انتقاد از عدم وجود یک طرح جامع که کلیه فعالیت های مساجد را دربر گیرد و در بحث کنترل نیز کارایی داشته باشد، خاطرنشان کرد: هم اکنون چهار چوب یک طرح جامع در این زمینه تهیه شده است که به دفتر مقام معظم رهبری ارسال و به تایید ایشان رسیده و با تشکیل کارگروه هایی در این خصوص به زودی شاهد اجرای طرح یاد شده خواهیم بود .

وی با اشاره به طرح بیمه خادمین ثابت مساجد شهری و غیر ثابت مساجد روستایی در کشور اعلام کرد: تاکنون با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان کلیه خادمین ثابت مساجد شهری بیمه شده اند و طرح بیمه خادمین غیر ثابت مساجد روستایی را نیز آماده کرده ایم که بعد از کارشناسی به وزارت رفاه و تامین اجتماعی ارائه خواهیم کرد .

این مسئول یادآور شد: 75 درصد اعتبار بیمه خادمین توسط دولت و بقیه به وسیله سازمان اوقاف و امور خیریه و خادمین تامین شده است .

در این مراسم از زحمات محمد صادق سعادتی تقدیر و حجت الاسلام مهدی حسینی به عنوان مدیر جدید سازمان اوقاف و امور خیریه لرستان معرفی شد .