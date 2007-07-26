حملات ارتش لبنان به اردوگاه نهرالبارد همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری قطر، منابع امنیتی از ادامه حملات ارتش لبنان علیه مواضع عناصر فتح الاسلام در نهرالبارد واقع درشمال لبنان خبر دادند.

اردوگاه نهرالبارد متعلق به آوارگان فلسطینی است.

به گفته این منابع، ارتش لبنان دراین حملات از انواع مختلف سلاح به ویژه توپخانه های دوربرد که آخرین پناهگاه های عناصرفتح الاسلام را هدف قرارمی دهد، استفاده می کند.

به گزارش این منبع خبری ارتش لبنان توانست پیشرفت های زیادی به دست آورد وکنترل پایگاه ها و ساختمان های زیادی که نیروهای فتح الاسلام درآن پناه گرفته بودند را به دست بگیرد.

درگیری ها درنهرالبارد از20 ماه می (30 اردیبهشت) آغازشد و تاکنون ادامه دارد.

در جریان این درگیری ها ده ها تن از دو طرف کشته و زخمی شدند.

شدت حملات ارتش لبنان به این اردوگاه طی روزهای اخیر زمانی افزایش یافت که غیرنظامیان فلسطینی از این منطقه خارج شدند.