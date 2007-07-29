محمدامین چاروسه در گفتگو با مهر افزود: امسال دولت جمعا 8 میلیارد دلار در تبصره 2 قانون بودجه برای سرمایه گذاری داخلی، صادرات، صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص داده که از این رقم، 500 میلیون دلار به صورت مساوی قرار بود در بخش زیرساخت‌های ریلی و هوایی کشور هزینه شود.

وی اظهار داشت: گزارش شیوه و میزان ارائه تسهیلات در بخش های ریلی و هوایی باید از سوی وزارت راه منتشر شود.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: سه میلیارد دلار هم به دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات ارایه شده که علاوه بر ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، اجازه ارائه تسهیلات به بخش دولتی را نیز دارند.

چاروسه گفت: این ویژگی که می توانند به بخش دولتی هم تسهیلات ارائه دهند موضوع مهمی است چراکه از ابتدا، اساس شکل گیری حساب ذخیره ارزی این بود که تسهیلات تنها به بخش خصوصی ارائه شود.

وی اظهار داشت: 4.5 میلیارد دلار باقیمانده از این منابع نیز در اختیار سایر بانک‌ها قرار می گیرد تا اهداف از پیش تعیین شده در این ماده را که شامل سرمایه گذاری در خارج از کشور و فعالیت های تولیدی و صادراتی است، تحقق بخشند.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این موارد در جزء اول بند" ه" تبصره 2 قانون بودجه پیش بینی شده است.