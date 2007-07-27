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۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۸

کاتولیکهای کلیسای دولتی چین به برقراری جامعه‌ای هماهنگ دعوت شدند

معاون نخست وزیر چین از اعضای انجمن کاتولیکهای میهن‌پرست چینی به عنوان اعضای کلیسای دولتی چین خواست دولت را در برقراری جامعه‌ای هماهنگ یاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، هیو لیانگیو معاون نخست وزیر چین در مراسم سالگرد پنجاه سال تأسیس این انجمن برقراری جامعه ای هماهنگ را مورد تأکید قرار داد. جیان شینگلین، رئیس کمیته ملی کنفرانس سیاسی – مشورتی خلق چین نیز در این مراسم شرکت کرد.

هیو اظهار داشت انجمن میهن پرستان کاتولیک چین در آموزش و ارتقای سطح دانش جوانان کاتولیک فعالیتها چشمگیری انجام داده و حقوق کاتولیکها را مورد توجه قرار داده است.

این در شرایطی است که کاتولیکهای چین تنها مجاز هستند در کلیساهای دولتی فعالیت کنند. این کلیساها پاپ را به عنوان یک رهبر دینی به رسمیت می شناسند ولی حق انتصاب روحانی برای وی قائل نیستند. در این میان بیش از نیمی از کاتولیکها در کلیساهای زیرزمینی به نیایش می پردازند. اینها به مقر پاپ وفادار هستند هرچند بکرات مورد آزار مقامات دولتی کشور قرار می‌گیرند.

بندیکت شانزدهم روز 30 ژوئن نامه‌ای به کاتولیکها چینی ارسال کرد و طی آن وحدت دو کلیسای دولتی و زیرزمینی را مورد تأکید قرار داد.

کد مطلب 524638

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