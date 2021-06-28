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۸ تیر ۱۴۰۰، ۰:۵۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران:

قاچاقچی ارز در فرودگاه امام(ره) بازداشت شد

قاچاقچی ارز در فرودگاه امام(ره) بازداشت شد

ری- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از بازداشت قاچاقچی ارز در فرودگاه امام(ره) خبر داد.

احمد جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) در حین بازرسی از یک فرد مشکوک ۴۰ هزار یورو و ۱۲ هزار دلار آمریکایی ارز قاچاق را از فرد متخلف کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: فرد متخلف با تشکیل پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران معرفی شد و طبق قانون به پرداخت دو برابر ارز قاچاق یعنی ۱۰ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۸۴۴ هزار ریال محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران بیان کرد: گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی، صمت، فرمانداری، اصناف با همکاری پلیس اقتصادی تمامی اصناف، مراکز عرضه کالا و انبارهای شهرستان ری را زیر ذره بین خود دارند و با هرگونه قاچاق و یا عرضه گران کالا به شدت برخورد می‌کنند.

کد مطلب 5246475

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