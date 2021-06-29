قیمت جهانی طلا تا ۱۷۷۵ دلار پایین آمد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، سهشنبه، تحت تأثیر تقویت ارزش دلار افت کرد.
این در حالی است که در معاملات دیشب وحشت از گونه جدید ویروس کرونا باعث شده بود قیمت طلا تقویت شود.
تا ساعت ۷:۱۱ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپاتگلد، ۰.۱۵ درصد افت کرد و به ۱٫۷۷۵.۴۴ دلار بازگشت.
قیمت پیشخرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۰.۲۸ درصد افت کرد و به ۱٫۷۷۵.۷۰ دلار رسید.
دیشب نگرانی از اخباری که نشان میداد گونه دلتای کرونا به شدت در حال گسترش است قیمت طلا را بالا برد. تقاضای خرید طلا در مواقع بحران به عنوان سرمایه امن بالا میرود.
اما صبح امروز با تداوم روند تقویت دلار که باعث شد قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری گرانتر تمام شود، تقاضا برای خرید آن پایین آمد.
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