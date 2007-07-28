محمد آزاد در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اراده راسخ دولت در واگذاری امور در زمینه های اقتصادی و فرهنگی به بخش خصوصی، اصناف کشور به لحاظ مدیریتی، فرهنگی و اقتصادی آمادگی پذیرفتن این امور را دارند.

وی افزود: این واگذاری‌ها عواید بسیاری را نصیب مردم می کند که از جمله آن می توان به حذف یارانه‌ها و رقابتی کردن قیمت ها اشاره کرد، این درحالی است که افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده نیز به عینه قابل مشاهده خواهد بود.

وی تصریح کرد: اصناف همواره نقش خود را به‌عنوان حامی نظام بازی کرده و درشرایط فعلی نیز که بحث واگذاری کارها به مردم مطرح شده، کارها باید به صاحبان و متخصصان این امر که بعضا اصناف هستند، واگذار شود.

رئیس شورای اصناف کشور گفت: بورس‌های کالایی باید در اختیار اصناف باشد، زیرا این اصناف هستند که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اصلی کالا در کشور به شمار می آیند. بنابراین در تشکیل بورس‌های کالایی نیز لزوم دخالت اصناف بیش از پیش نمایان است.

آزاد گفت: بخش خصوصی سرمایه لازم و کافی را در اختیار دارد ولی سرمایه خود را به جایی می‌برد که افراد و نگرش‌های دولتی در آنجا حضور ندارند، نه در جایی که سهامداران آن از قبل چیده شده‌اند، زیرا این مسائل باعث می شود بخش خصوصی از یک دری وارد شود که بخش دولتی از آن خارج شده و سرمایه گذاری نکرده باشد.