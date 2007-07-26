آمریکا خواهان همکاری با پاکستان در مبارزه با تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "نیکولاس برنز" گفت : ما درک می کنیم که پاکستان کشور دارای حاکمیت بر خاک خود است و نیروهای پاکستانی در حال نبرد هستند اما بهتر است به منظور مبارزه با تروریسم با مقامات پاکستانی همکاری وجود داشته باشد.

برنز همچنین درب را در برابر امکان وارد کردن ضربات نظامی به شبکه القاعده در مناطق مرزی با افغانستان در شرایط مشخصی باز گذاشت و گفت : اولویت ما در مبارزه با القاعده و اسامه بن لادن است واگر در آینده اطلاعات تایید شده ای بدست آوردیم در آن زمان، برای آمریکا پیوسته این گزینه وجود خواهد داشت که گام های مناسب را اتخاذ کند اما با این حال، همکاری نزدیک با نیروهای پاکستانی را دربیشتر شرایط ترجیح می دهیم.

معاون کاندولیزا رایس همچنین خواستار 750 میلیون دلار برای کمک جهت بهبود مناطق قبائل نشین در پاکستان شد و گفت : می دانم که دولت پاکستان به نبود امکان مبارزه با تروریسم در شمال غربی این کشور فقط از طریق اهرم های نظامی اذعان دارد و حملات نظامی باید همزمان با گفتگوی سیاسی با سران قبائل بویژه صاحب نفوذان صورت گیرد.

وی گفت: نیاز به تلاش مضاعف برای ساختارسازی مناطق قبائل نشین و ایجاد تاسیسات زیربنایی در همه سطوح وجود دارد.