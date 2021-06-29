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۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۲

فوت ۲ نفر؛

شناسایی ۱۷۶ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۳۳۱ بیمار بستری هستند

شناسایی ۱۷۶ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۳۳۱ بیمار بستری هستند

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ثبت ۱۷۶ ابتلای جدید به کرونا و فوت دو نفر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۸۱ هزار و ۱۵۰ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۷۷ هزار و ۱۳۰ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۱ هزار و ۳۵۱ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۵۵ هزار و ۷۷۹ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۱۸ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۳۳۱ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۱ هزار و ۱۷۵ نفر و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۹۱۶ مورد بوده است.

کد مطلب 5246807

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