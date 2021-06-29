شناسایی ۱۷۶ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۳۳۱ بیمار بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۸۱ هزار و ۱۵۰ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۷۷ هزار و ۱۳۰ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۱ هزار و ۳۵۱ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۵۵ هزار و ۷۷۹ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۱۸ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۳۳۱ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۱ هزار و ۱۷۵ نفر و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۹۱۶ مورد بوده است.