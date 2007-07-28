فرهنگ مقاوم سازی باید در جامعه نهادینه شود

معاون عمرانی استانداری کرمان در گفتگو با مهرضمن تاکید برلزوم مقاوم سازی ساختمان ها اظهار داشت: باید مقاوم سازی در امر ساخت و ساز تعریف شود و در بحث مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان اگر فرهنگ نظارت، اجرا واستحکام رعایت شود در صورت بروز سوانح طبیعی خسارات کم می شود.
جواد کمالی تصریح کرد: مدیران باید در اجرای برنامه مقاوم سازی مصمم باشند و اجرا و نظارت بر قانون ساخت و ساز می تواند اهرم مستحکمی در زمینه ساخت و ساز اصولی و مقاوم باشد .
وی با مهم دانستن آموزش و اطلاع رسانی تاکید کرد: آموزش های مقطعی و پراکنده نمی تواند تاثیر بسزایی در ساخت و ساز داشته باشد بلکه باید پیمانکاران آموزش لازم را برای مقاوم سازی دیده باشند و از نیروها و کارگران آموزش دیده و متخصص برای ساختمان سازی استفاده کنند.
معاون عمرانی استانداری کرمان تصریح کرد: هزینه مقاوم سازی منازل فقط هفت درصد از کل هزینه ساخت و ساز را شامل می شود که در صورت آگاه سازی مردم و رعایت اصول ساخت، می توان از بروز خسارات مالی و جانی در زمان بروز بلایای طبیعی جلوگیری کرد.
سالیانه به طور متوسط در ایران بر اثر زلزله 200 میلیارد تومان خسارت مالی برجای می ماند و دوهزار و 500 نفر نفر قربانی این حوادث می شوند این در حالی است که خسارت مالی آسیا بر اثر زلزله 10 میلیارد دلار و تعداد کشته شدگان 4 هزار و 100 نفر است.
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