فرهنگ مقاوم سازی باید در جامعه نهادینه شود

معاون عمرانی استانداری کرمان در گفتگو با مهرضمن تاکید برلزوم مقاوم سازی ساختمان ها اظهار داشت : باید مقاوم سازی در امر ساخت و ساز تعریف شود و در بحث مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان اگر فرهنگ نظارت، اجرا واستحکام رعایت شود در صورت بروز سوانح طبیعی خسارات کم می شود .

جواد کمالی تصریح کرد : مدیران باید در اجرای برنامه مقاوم سازی مصمم باشند و اجرا و نظارت بر قانون ساخت و ساز می تواند اهرم مستحکمی در زمینه ساخت و ساز اصولی و مقاوم باشد .