محققان کشور باید به مردم ادای دین کنند / ایده تولید داروی خوراکی تالاسمی در سال 1380 مطرح شد

رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تولید داروی اسورال در داخل کشور تأکید کرد: اگر محققی صدها مقاله هم به چاپ برساند بازهم باید با مراجعه به وجدان خود قضاوت کند که چه فعالیت موثری برای مردم کشور خود انجام داده است .

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس شفیعی پنجشنبه در مراسم رونمایی داروی اسورال (داروی خوراکی بیماران تالاسمی) در بیمارستان میلاد تهران گفت: ایده تولید این دارو در سال های ابتدایی  دهه 80 و پس از ملاقات با دو دانشجوی تالاسمیک دانشگاه علوم پزشکی تهران در ذهن محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران جرقه زد. این دانشجویان همیشه از تزریق دسفرال و سختی آن در رنج بودند و این مسئله باعث شد پس از تولید داروی اصلی در سوئیس به فکر تولید آن در داخل کشور بیافتیم.

وی افزود: موضوع سنتز یک دارو و بدست آوردن آن با وجود اینکه پیش از این تولید شده است، بسیار حایز اهمیت است و نباید گمان کرد که به سادگی امکانپذیر است.

شفیعی یادآور شد: محققان پروژه تولید داروی خوراکی بیماران تالاسمی همزمان بر روی تولید ماده اولیه و ادامه تولید دارو از ماده اولیه تهیه شده از کشور هند تلاش می کردند و همزمان این دو کار را به نتیجه رساندند.

وی با اشاره به تلاش محققان کشور در زمان جنگ تحمیلی گفت: در زمان جنگ و حملات شیمیایی به مردم ، محققان دانشگاهی بخشی از پشتوانه علمی دفاع مقدس بودند زیرا این محققان بودند که توانستند با آنالیز مواد شیمیایی چگونگی خنثی کردن آن را مسئولان ارائه دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح در فعالیتهای علمی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مدیریت خوبی داشته باشیم که بتواند بخش های مختلف را با یکدیگر هماهنگ کند، بسیاری از تحقیقات به نتیجه می رسند .

وی با اشاره به ضرورت تولید داروهای مختلف از سوی ایران و پیشتاز بودن در این زمینه گفت: زمانی که ایران به سازمان تجارت جهانی WTO می پیوندد باید داروهای زیادی را تولید کرده باشد تا بتواند آنها را در بخش خارج از پتنت ثبت کند و تا زمان پیوستن به این سازمان، ایران فرصت تولید این داروها را دارد. پس از اینکه کشور ما به این سازمان بپیوندد دیگر نمی تواند داروهایی را که پتنت آنها ثبت شده را تولید کند.

