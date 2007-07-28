به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی در مراسم رونمایی داروی اسورال (داروی خوراکی بیماران تالاسمی) در بیمارستان میلاد تهران، گفت: در 15 سال گذشته شاهد تحولات زیاد و موثری در درمان بیماران تالاسمی بوده ایم و با وجود 18 هزار و 700 بیمار تالاسمی ماژور توانسته ایم کیفیت زندگی این بیماران را بهبود ببخشیم. بیمارانی که متاسفانه در دو دهه پیش به دلیل کمبودهایی که در درمان آنها وجود داشت پیش از رسیدن به دهه دوم زندگی خود فوت می کردند اما اکنون شاهد هستیم که بسیاری از آنها در حال ورود به دهه سوم زندگی خود هستند.

وی با اشاره به حضور ایران در کمربند تالاسمی دنیا گفت: بیش از 40 سال است که بیماران تالاسمی در کشور با داروی تزریقی دسفرال درمان خود را ادامه می دهند و این مسئله مشکلاتی را برای بیماران به همراه داشته است. تالاسمی یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی دنیا است و بیشترین هزینه ها نیز برای داروهای این بیماری انجام گرفته است.

ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: سال 2000 میلادی مطلع شدیم یکی از شرکت های خارجی کار تولید داروی خوراکی دفراسیروکس یا دسفرال را با نام Exjade آغاز کرده است. به عنوان متولی درمان بیماران تالاسمی در انجمن هماتولوژی کودکان در جریان پروسه تولید این دارو از ابتدا قرار گرفتیم. زیرا باید به عنوان یکی از مصرف کنندگان این دارو باید از اطمینان بخش بودن آن مطمئن می شدیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه اکنون خون ایمن و سالم در دسترس بیماران تالاسمی قرار دارد و می توان به کمک داروی خوراکی نیز مشکل آهن را در این بیماران کاهش دهیم. البته باید اذعان کرد که هنوز هم داروهایی مانند دسفرال نمی تواند به طور کامل آهن رسوب شده از طریق تزریق مداوم خون را در این بیماران از میان بردارد.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اهمیت پیوند علوم پایه و علوم بالینی در درمان بیماری های مهم در کشور گفت: تولید این دارو نشان می دهد که باید پیوندهای بیشتر و محکم تری میان علوم پایه و بالینی در دانشگاهها برقرار شود. گاهی دیده می شود که در بخش های مختلفی از جمله ایمنی شناسی، قارچ شناسی، شیمی درمانی کارهای مختلفی در حال انجام است اما بازهم بیماران بدون اینکه بدانیم چرا در اثر بخشی از شیمی درمانی یا بیماری عفونی می میرند. در حالیکه پل های ارتباطی وجود ندارد که بیشتری میان بخش های مختلف وجود داشته باشد، پاسخ این سئوالات را بهتر بدست می آوریم.

وی با اشاره به فرصت تحقیقاتی از دست رفته برای ایران در زمان تولید داروی خوراکی Exjade گفت: در آن زمان ایران به عنوان یکی از کشورهایی که قرار بود مطالعات بالینی درباره این دارو در آن انجام بگیرد، انتخاب شده بود اما پس از مخالفت بخشی از وزارت بهداشت در آن زمان، ایران از گردونه این مطالعات خارج شد در حالیکه فرصت بسیار مناسبی برای شناخت بهتر داروی اصلی بود.

ابوالقاسمی اضافه کرد: در آن زمان افرادی که معتقد بودند که داروی "ال وان" در کشور وجود دارد و نیازی به داروی جدید نیست این تفکر را دامن زدند و ایران را از یک مطالعه بین المللی خارج کردند.

وی یاد آور شد: هم اکنون نیز داروی ایرانی خوراکی بیماران تالاسمی اطمینان بخش است اما باید توجه داشت هنوز هم برخی عوارض دارویی که در مورد همه داروهای موجود وجود دارد کاملاً شناخته شده نیست و باید مطالعات بالینی برای این دارو انجام گیرد.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران افزود: داروسازان باید تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند و یک دستاورد داخلی را نیز زیر سئوال نبرند .