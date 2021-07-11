به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم دکتر خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی بهادر به عنوان مدیرکل حوزه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای مهدی بهادر
سلام علیکم
احتراماً نظر به تعهد و تجربیات شما به موجب این حکم به سمت مدیرکل حوزه ریاست منصوب میشوید، انتظار دارد با سرلوحه قرار دادن اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راستای سیاستها و رهنمودهای ریاست معظم قوه قضائیه و برنامههای راهبردی سازمان و همگام با خط مشیها و تدابیر متخذه و با استفاده مؤثر از منابع و امکانات موجود، اهتمام بر برنامهریزی در انجام کلیه فعالیتها، سازماندهی مناسب نیروی انسانی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، زمینه لازم برای ارائه خدمات مطلوب توأم با سرعت و دقت به همکاران و متقاضیان را بیش از پیش فراهم نمائید.
رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام ویژه در ارتقا سلامت اداری، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع به آنان، تعامل نظاممند و مؤثر با سایر، بخشهای سازمان به منظور حسن جریان امور مورد تأکید است.
امید است با اتکال به الطاف الهی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در انجام وظایف و مأموریتهای محوله موفق و مؤید باشید.
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