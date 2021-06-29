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۹ تیر ۱۴۰۰، ۰:۲۳

وزیر بهداشت خبر داد؛

صدور مجوز مصرف اضطراری برای واکسن پاستور

صدور مجوز مصرف اضطراری برای واکسن پاستور

وزیر بهداشت گفت: از اردکان به مردم عزیز ایران مژده دادم که امروز خوشبختانه واکسن پاستور به عنوان دومین واکسن ملی، اجازه مصرف اضطراری را از کمیسیون قانونی دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی در حاشیه بازدید از طرح ادغام خدمات طب ایرانی در نظام شبکه در مرکز بهداشت شهرستان اردکان، اظهار داشت: مدتی بود که پرونده اجازه مصرف اضطراری واکسن پاستور در کمیسیون قانونی مطرح بود. در فاز سوم مطالعات بالینی این واکسن حدود ۴۴ هزار نفر در کوبا و ۲۴ هزار نفر در ایران تحت بررسی بالینی قرار گرفتند.

وی افزود: یزد یکی از استان‌هایی بود که در مطالعه فاز سه مطالعات بالینی پاستور مشارکت داشت و خوشبختانه با گذراندن مراحل لازم و اقناع متخصصین و کارشناسان ما در سازمان غذا و داروی کمیسیون مربوطه، دومین واکسن ملی هم به مجموعه واکسن‌های کشور پیوست و این خبر بسیار خوشی برای مردم ایران از سرزمین آفتاب یزد است.

وزیر بهداشت گفت: امروز بازدیدی از طرح ادغام طب ایرانی در نظام شبکه که از یکسال پیش در اردکان آغاز شده، داشتیم. در این طرح، توصیه‌ها و آموزش‌های لازم توسط بهورزان و کارشناسان بهداشتی به مردم ارائه و از ظرفیت‌های شیوه صحیح زندگی در ایران قدیم و طب سنتی استفاده می‌شود که چگونه با تحرک کافی و اصول تغذیه‌ای، زندگی کنند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در این طرح، آموزش‌های لازم با استفاده از مبانی طب ایرانی جهت پیشگیری از بیماری‌های عفونی و غیرعفونی به مردم ارائه می‌شود. خوشبختانه یک کار پژوهشی ارزشمند توسط همکاران پزشک ما در این منطقه آغاز شده و امیدوارم که این طرح آزمایشی بتواند در استان‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 5247340

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    نظرات

    • علی فدایی AE ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
      1 1
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      مردم دارند گروه گروه می میرند، دو هفته است واکسن برکت هم اجازه استفاده اضطرای را گرفته ولی از واکسن خبری نیست!!! این چه کثافت کاری است؟؟

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