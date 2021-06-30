حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت ۲ هزار و ۷۰۲ دانش‌آموز اسفراینی در آزمون سراسری امسال از امروز در چند نوبت برگزار خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش اسفراین ادامه داد: امسال در اسفراین، هزار و ۶۰۹ داوطلب زن و هزار و ۹۳ داوطلب مرد در آزمون سراسری شرکت می‌کنند.

وی افزود: ۸۴۵ داوطلب در گروه علوم انسانی، ۲۴۸ داوطلب در گروه ریاضی و فنی، ۳۱۵ داوطلب در گروه هنر، ۹۵۰ داوطلب در گروه علوم تجربی و ۳۴۴ داوطلب در گروه زبان‌های خارجه در کنکور سراسری امسال رقابت می‌کنند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: کم‌ترین تعداد داوطلب کنکور سراسری امسال در اسفراین مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی با ۲۴۸ داوطلب و بیش‌ترین شمار داوطلبان مربوط به گروه علوم تجربی با ۹۵۰ داوطلب است.

وی در پایان گفت: کنکور سراسری امسال در اسفراین روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه ۹ تا ۱۲ تیر در ۵ گروه آزمایشی و فقط در نوبت صبح به میزبانی ۱۹ حوزه اجرایی برگزاری آزمون برگزار خواهد شد.