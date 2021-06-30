به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون کشتی همچون ادوار گذشته برنامه‌های ویژه ای را تدوین کرده تا رقابتهای لیگ برتر امسال را بلافاصله بعد از مسابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ آغاز کند.

بدین ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به زمان برگزاری رقابتهای جهانی (مهرماه)، سوت آغاز لیگ برتر کشتی آزاد ایران در سال ۱۴۰۰ نیز در همین ایام زده شود.

البته سازمان لیگ هنوز آئین نامه برگزاری لیگ برتر کشتی در سال ۱۴۰۰ را نهایی نکرده، اما گفته می‌شود تکلیف استفاده از کشتی گیران خارجی و ملی پوش روشن شده و تیم‌ها باید طبق این روال عمل کنند.

گفته می‌شود امسال نیز قرار است هر تیم با دو ملی‌پوش در لیگ برتر شرکت کند. ضمن اینکه باشگاه‌ها اجازه عقد قرارداد با ۳ کشتی‌گیر خارجی را دارند که البته می‌توانند همزمان از دو نفر از جمع آنها در لیگ استفاده کنند.

از سوئی دیگر وضعیت استفاده از کشتی‌گیران ملی پوش هم مشخص است و ملاک سازمان لیگ و باشگاه‌ها برای عقد قرارداد و جذب این کشتی‌گیران، مسابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ است. بدین ترتیب آخرین مسابقه بین المللی رسمی پیش از لیگ برتر ملاک تعیین ملی‌پوشان و جذب آنهاست. البته این موضوع هنوز قطعیت نیافته و باید تا زمان اعلام رسمی آئین نامه و ابلاغ آن به باشگاه‌ها منتظر ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی قهرمانی جهان در دو بخش آزاد و فرنگی طی روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه به میزبانی شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار خواهد شد.