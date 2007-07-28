وزارت بهداشت از داروهای تولید داخل چشم بسته حمایت نمی کند / داروی داخلی پاسخ محکمی به فشارهای برخی افراد برای واردات است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند در مراسم رونمایی از داروی اسورال (داروی خوراکی بیماران تالاسمی) در بیمارستان میلاد تهران، گفت: به طور کامل اعتقاد دارم تولید داروهای جدید در کشور جرقه نیست و زیر ساختهای کلی برای تولید علم ایجاد شده است و تلاش محققین و نتیجه حمایت در بخش سلامت و حوزه داروها را می بینیم.

وی تأکید کرد: رشد مقالات علمی و بیشترین شتاب علمی در 5 سال اخیر در دنیا به هیچ عنوان اتفاقی نیست و اگر به این ترتیب پیش رویم در میان کشورهای اسلامی نیز به عنوان کشور اول در زمینه رشد علمی انتخاب خواهیم شد.

دیناروند با اشاره به روند تولید این دارو در کشور گفت: نکته مهم در مورد داروی اسورال که یک داروی خوراکی برای بیماران تالاسمی، این است که تمامی فرآیند این دارو از ابتدای سنتز تا تولید محصول در کشور و بدست محققان داخلی بدست آمده است. اکنون بسیاری از کشورهای حرفه ای مانند هند و چین نیز ادعاهایی در این زمینه داشته اند اما واقعاً چیزی برای ارائه در این زمینه نداشته اند.

وی اضافه کرد: تولید داروی خوراکی بیماران تالاسمی در داخل کشور هم از نظر اقتصاد سلامت برای کشور مهم است و هم از نظر دسترسی بیماران به دارو . سال گذشته 5 میلیون ویال، امسال 7 میلیون ویال و برای سال آینده نیز 9 میلیون ویال داروی تزریقی دسفرال برای بیماران تالاسمی ماژور درنظر گرفته شد. این آمار نشان می دهد با توجه به اینکه تعداد بیماران اضافه نشده اما میزان آگاهی بیماران برای استفاده از این دارو افزایش پیدا کرده است.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت یاد آور شد: استفاده از داروی تزریقی برای بسیاری از بیماران امکان پذیر نیست، بسیاری از بیماران را کودکان تشکیل می دهند، درد و رنج ناشی از تزریق مداوم برای بیماران طاقت فرسا است و همه این مسائل کمک می کند که جایگزینی این دارو با داروی خوراکی و دسترسی بیشتر، بتواند مفیدتر واقع شود.

وی با اشاره به فشارهای رسانه ای برخی افراد برای واردات داروی Exjade گفت: این دارو نوع خوراکی دفراسیروکس است با فشارهای زیادی روبرو بودیم اما صراحتاً اعلام می کنم که وزارت بهداشت نمی تواند و اعتباری برای واردات این دارو ندارد و خوشبختانه هم اکنون با تولید داروی اسورال که کاملاً مشابه داروی Exjade است می توانیم از این دارو استفاده کنیم.

معاون وزیر بهداشت افزود: برای واردات داروی Exjade وزارتخانه باید حدود 140 میلیارد تومان برای 18 هزار بیمار بپردازد که شرکت سازنده با توجه به میزان بیماران تالاسمی در ایران، قیمت ویژه برای کشور ما تعیین کرده است که برای هر گرم 25 هزار تومان بپردازیم که البته به نسبت قیمت اصلی 80 هزار تومان، قیمت خوبی است اما باید عنوان کنیم که اعتباری برای این کار وجود ندارد.

وی ادامه داد: هم اکنون قیمت هر گرم اسورال 6 هزار تومان برای تولید کننده داخلی تمام می شود که در مقابل هر گرم 80 هزار تومان به معنی یک دهم قیمت است. البته وزارت بهداشت برای مصرف کننده به طور حتم یارانه درنظر می گیرد و آمادگی جایگزینی این دارو با دسفرال خوراکی نیز وجود دارد.

دیناورند این داروی خوراکی را از نظر دسترسی بیماران، دستاورد علمی و کمک به اقتصاد سلامت مفید دانست و گفت: داروهای تولید داخل به طور یقین با چشمان بسته مورد حمایت قرار نمی گیرند و سخت گیری های وزارت بهداشت انتقاد بسیاری از تولید کنندگان داروهای بیوتکنولوژی را برانگیخته است.

وی تأکید کرد: داروهایی که به طور کامل با نمونه خارجی مشابهت دارند نیازی به طی مرحله مطالعات بالینی ندارند و تنها این مسئله باید در مورد داروهای بیوتکنولوژی اعمال شود. از نظر وزارت بهداشت داروی اسورال طی روزهای آینده که وارد بازار دارویی کشور شود قابل مصرف خواهد بود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت افزود: زمانی که پزشکان به داروی اولیه اعتماد دارند، مشابهت کامل دارو با نمونه خارجی پزشکان را مجاب می کند که این دارو را تجویز کنند.