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۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۲

رنگ کرونایی آمل قرمز شد/ بی توجهی به پروتکل ها

رنگ کرونایی آمل قرمز شد/ بی توجهی به پروتکل ها

ساری- بی توجهی به پروتکل های بهداشتی و شیوه نامه ها رنگ کرونایی شهرستان آمل در مازندران را قرمز کرده است.

سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شیوه نامه‌ها اظهار داشت: به نظر می‌رسد  برای تغییر شیوه زندگی و سبک آن مقاومت می‌کنیم در حالی که باید کرونا را بپذیریم و شیوه نامه‌ها را رعایت کنیم.

وی با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله اجتماعی و فیزیکی اظهار داشت: طی چند روز اخیر میزان بیماران سرپایی و نسبت تست‌ها افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۲ بیمار مشکوک به کرونا در استان بستری شدند و ۶۵ نفر نیز از بیمارستان‌ها مرخص شدند.

موسوی ادامه داد: در حال حاضر ۳۷۷ بیمار مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند و ۶۵ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برند.

کد مطلب 5247552

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
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      خواهشمندم شرکت هایی مثل کاله که تعداد زیادی کارگر دارد در وضعیت قرمز نیروهایی که بیماری زمینه ای دارند رو بفرستن خونه تا مبتاا نشن

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