رنگ کرونایی آمل قرمز شد/ بی توجهی به پروتکل ها

سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی و شیوه نامهها اظهار داشت: به نظر میرسد برای تغییر شیوه زندگی و سبک آن مقاومت میکنیم در حالی که باید کرونا را بپذیریم و شیوه نامهها را رعایت کنیم.
وی با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، فاصله اجتماعی و فیزیکی اظهار داشت: طی چند روز اخیر میزان بیماران سرپایی و نسبت تستها افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۲ بیمار مشکوک به کرونا در استان بستری شدند و ۶۵ نفر نیز از بیمارستانها مرخص شدند.
موسوی ادامه داد: در حال حاضر ۳۷۷ بیمار مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در این مراکز بستری هستند و ۶۵ نفر در بخش مراقبتهای ویژه به سر میبرند.
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