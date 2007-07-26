طرح حمایت از نخبگان دانش آموزی در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر پیشنمازی عصر امروز در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره دانش آموزان کشور که در شیراز برگزار شد افزود: در حال حاضر این طرح در دو استان کشور اجرا شد که پس از رفع اشکال در تمامی استان های به مرحله اجرا در می آید.

وی ادامه داد: در این طرح اسامی کلیه دانش آموزانی که در رشته های مختلف مانند ورزش ،مهارت ، اختراعات و... شاخص و متمایز هستند در بانک اطلاعاتی سازمان دانش آموزی ثبت شده و حمایت های مختلفی ازآنان صورت می گیرد.

معاون پژوهشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: این معاونت در رویکرد جدید خود سه فعالیت مهم در بخش نویسندگی و تحقیق را آغاز کرده که در این راستا از دانش آموزان حاضر در جشنواره دعوت می شود در صورت آمادگی با وزارت اموزش و پرورش همکاری کنند.

پیشنمازی تصریح کرد: معاونت پژوهشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد یکصد نمایش یک دقیقه ای تلویزیونی با موضوعات تعلیم و تربیت، رفتارهای درون مدرسه ای و... تهیه کند که در این رابطه از دانش آموزانی که توانایی نویسندگی در بخش هایی از این صد برنامه را دارند برای همکاری دعوت به عمل می آید.

وی افزود: این معاونت همچنین قصد تهیه سریال های تلویزیونی در بحث نگرش و عناصر موجود در مدرسه را دارد که در این بخش نیز دانش آموزان می توانند همکاری خود را برای نویسندگی این سریال اعلام کنند.

معاون پژوهشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش گفت: این معاونت در بخش تحقیق در رابطه با علل و عوامل استرس زا در مدارس نیز وارد عمل شده که دانش اموزان برای تهیه این کار تحقیقی می توانند با وزارتخانه همکاری لازم را به عمل آورند.

پیشنمازی تاکید کرد: در رویکرد گذشته معاونت پژوهشی و تربیت بدنی وزارت اموزش و پرورش پایان این نوع جشنواره ها پایان همه چیز بود اما در رویکرد جدید دانش آموزان برتر، نخبه و شاخص شناسایی شده و از انها استفاده بهینه خواهد شد.