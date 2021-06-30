سهم زنان در ایجاد اشتغال استان سمنان به ۴۰ درصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شریفی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه سهم زنان استان سمنان در ایجاد اشتغال پایدار و ارائه تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی افزایش یابد، ابراز کرد: تلاش شود سهم زنان در ایجاد اشتغال به دستکم ۴۰ درصد برسد و با ملاحظات توصیه‌ای به مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای گره گشایی از مشکلات حوزه زنان اقدام شود.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید و بعد از آن فراهم شدن صادرات کالا و ارزآوری برای کشور است، افزود: برخی بانک‌ها ۱۰۰ درصد تعهدات ارائه تسهیلات را عملیاتی کردند و همچنین صندوق کارآفرینی و چند بانک دیگر باید در زمینه تسهیلات تلاش بیشتری داشته باشند.

معاون استاندار سمنان بیان کرد: ارائه تسهیلات اشتغال آفرین در استان سمنان هوشمند و به گره گشایی از مشکلات بنگاه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری منجر شود از سوی دیگر ما معتقد هستیم که نتایج ایجاد اشتغال برای مردم قابل لمس باشد و رویه کارآفرینی محور توسعه استان سمنان قرار گیرد.

شریفی نژاد بیان کرد: از ظرفیت تسهیلات در قالب کرونا استفاده شود و از واحدهای صنفی و کسبه دعوت می‌کنیم برای دریافت تسهیلات مذکور اقدام کنند.