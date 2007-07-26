تیم فوتبال جوانان ایران فردا به مصاف چین می رود

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان برای شرکت درتورنمنت بین ‌المللی چین، صبح امروزپنجشنبه وارد شهرپکن پایتخت چین و سپس عازم شهر"چنگ دائو"محل برگزاری این مسابقات شد.



درتورنمنت چین 8 تیم جوانان استرالیا، نیوزلند، مونته نگرو، ازبکستان، کره جنوبی، ایران وچین (دوتیم) حضوردارند که تیم فوتبال جوانان ایران درنخستین بازی خود دراین تورنمنت فردا و ازساعت 12 به وقت تهران به مصاف تیم جوانان چین خواهد رفت. هدایت تیم جوانان کشورمان را نناد نیکولیچ کروات به عنوان سرمربی و محمود بیداریان به عنوان مربی برعهده دارند.



براساس برنامه اعلام شده ازسوی کمیته برگزاری مسابقات تیم ایران همچنین درروزهای هفتم، یازدهم وسیزدهم مرداد به ترتیب مقابل تیم‌های استرالیا، شاندونگ چین وکره جنوبی قرارمی ‌گیرد.

تیم جوانان کشورمان خود را برای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که مهرماه جاری به میزبانی کشورمان برگزارخواهد شد، آماده می کند.