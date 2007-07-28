دو هزار خانوار در نوبت حمایت کمیته امداد در خراسان شمالی

عبدالرضا کچرانلویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو هزار و 902خانوار شامل 10 هزار و 280نفر روستایی و 8هزار و 346خانوار، درقالب 30هزار و 422 نفر از اقشار شهری نیازمند هستند که با توجه به تصمیم دولت خدمات محدودی در چند نوبت به آنها ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به آمار اقشار تحت نیازمند غیر تحت پوشش اظهار داشت: 7 هزار و 872 نفر در نوبت حمایت هستند که به محض تامین اعتبار، مددجویان از کلیه مزایای این نهاد بهره مند خواهند شد.

کچرانلویی ادامه داد: این نهاد به علت محدودیت اعتباری از سال 85 تاکنون به سختی نیازمندان را تحت پوشش قرار داده است.

وی با اشاره به شرایط پذیرش مددجویان در کمیته امداداظهار داشت: متقاضیان این نهاد از دو گروه طرح شهید رجایی و مددجویان عادی هستند.

این مسئول توضیح داد: طرح شهید رجایی شامل افرادی است که ساکن روستا و دارای 60 سال تمام باشند و با توجه به تحقیقات امداد، نیازمند تشخیص داده شوند.

کچرانلویی مددجویان عادی را شامل افرادی دانست که به هر طریقی نان آور خود را از دست داده باشند که این دسته از افراد خانواده هایی هستند که سرپرست آنها فوت کرده یا بنا به دلایلی از کار افتاده باشند.

وی تعداد افراد تحت پوشش این نهاد را 65 هزار و 900 نفرذکر کرد و افزود: از این تعداد 28هزار و 221نفر در طرح شهید رجایی، 21هزار و 275نفر مددجویان عادی شهری و 16هزار و404نفر مددجویان عادی روستایی هستند.