بستری ۱۲۲۲ نفر در بیمارستان های فارس/۱۴ مبتلا به کرونا جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح اله حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمارهای مربوط به کرونا ویروس در استان فارس گفت: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۹۷۲ هزار و ۶۸ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۲۷۷ هزار و ۹۷۳ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۱۱۳ هزار و ۴۵۲ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۱۸ هزار و ۵۷ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۲۹۶ هزار و ۳۰ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز هزار و ۲۲۲ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۳۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

دکتر حسینی در ادامه با اعلام جان باختن ۱۴ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را چهار هزار و ۸۲۱ نفر اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه همچنین از بهبودی ۲۶۸ هزار و ۴۴۰ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

او با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی به عنوان مهمترین موضوع در این شرایط بحرانی، عنوان کرد: افرادی که برای کارهای ضروری از خانه خارج می‌شوند، تمام مدت باید ماسک داشته باشند و فاصله فیزیکی خود را از دیگران حفظ کنند.