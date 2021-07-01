به گزارش خبرنگار مهر مسعود قادی پاشا پیش از ظهر پنجشنبه در آئین معارفه مدیرکل جدید پزشک قانونی استان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری استان قزوین برگزار شدکار پزشکی قانونی را کاری دشوار خواند و اظهار کرد: پزشکی قانونی باید بتواند با تکیه بر تجهیزات نوین و علم روز به عنوان بازوی قوه قضائیه به دنبال احقاق حقوق مردم باشد.

وی ادامه داد: امروز شاهد رشد و پیشرفت در پزشکی قانونی استان قزوین هستیم و با اقداماتی همچون کاهش مدت زمان آزمایش سم شناسی به یک ماه و همچنین آزمایشات پاتولوژی به یک ماه و نیم گوشه‌ای از این پیشرفت‌ها محسوب می‌شود.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی از تلاش برای خرید دستگاه جی سی مس برای استان قزوین خبر داد و عنوان کرد: با خرید این دستگاه مهم، آزمایشات این استان به استانداردهای بین‌المللی نزدیک خواهد شد.

وی اضافه کرد: این دستگاه با سرعت بالای آنالیز در مدت ۲۰ دقیقه می‌تواند زمینه آنالیز ۲۰ هزار دارو و سم را فراهم کرده و از طولانی شدن آزمایشات و ارسالل آن به تهران جلوگیری کند.

قادی پاشا ادامه داد: امروز در بحث سرولوژی و تشخیص هویتی بسیار پیشرفته و توانمند هستیم تا جایی که در حوادث منا، شهدای حله و سقوط هواپیمای اوکراین بدون خطا و در سریع‌ترین زمان ممکن مراحل تشخیص هویت انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه پزشک قانونی باید به پیشرفته‌ترین علوم روز مجهز باشد، اضافه کرد: آزمایشگاه مرکز کهریزک در رتبه نخست سرولوژی و ژنتیک خاورمیانه قرار دارد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در پایان با بیان اینکه تلاش می‌شود با علم بومی سطح توانمندی‌ها را ارتقا دهیم یادآور شد: تهیه کیت‌های تشخیص هویت ژنتیک که پیش از این از خارج و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان برای هر بسته تهیه می‌شد امروز توسط دانشمندان جوان کشور و در شرکت‌های دانش بنیان با هزینه‌ای بسیار کمتر تهیه می‌شود.

گفتنی است در این مراسم با تقدیر از بهزاد ولی زاده، مصطفی جعفرزاده به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.