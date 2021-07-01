به گزارش خبرنگار مهر، علی صفدر سیاوشی امروز پنجشنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا در شهرستان پلدختر اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس جهش یافته کرونا به نام «دلتا پلاس» که طیف سنی پایین‌تر را با سرعت بیشتر درگیر می‌کند، لازم است با جدی گرفتن این ویروس و کنترل آن و برای گذر از وضعیت قرمز شیوع کرونا در پلدختر یکسری محدودیت‌ها از سر گرفته شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طی یک ماه گذشته ۱۴۲ مورد ابتلاء به ویروس کرونا در پلدختر مثبت اعلام شده است افزود: طی یک ماه گذشته دو نفر فوتی بر اثر این ویروس و ۱۴ نفر در بیمارستان پلدختر بستری شده‌اند که اگر در اسرع وقت اقدام‌های پیشگیرانه صورت نگیرد و در این رابطه کوتاهی شود تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها به سرعت افزایش پیدا می‌کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر گفت: شبکه بهداشت به تنهایی قادر به انجام و پیاده کردن تمام فعالیت‌ها و اقدام‌ها به منظور مقابله با کرونا نیست و نیازمند همکاری سایر اداره‌ها در سطح شهرستان است.

سیاوشی افزود: دستورالعمل‌های مقابله و پیشگیری از کرونا طی یک سال و نیم به همه ادارات محول شده و همه از وظایف خود آگاه هستند و مطرح کردن این موضوع تکرار مکررات است، بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی شهرستان به ویژه در شرایط ایجاد شده به وظایف خود نسبت به این موضوع و همکاری با شبکه بهداشت در اسرع وقت عمل کنند.

وی با تقدیر از همکاری و زحمات تمام ادارات شهرستان در پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا از ابتدای هم گیری تاکنون یاد آور شد: انتظار می‌رود نهادها و دستگاه‌های شهرستان پلدختر همچنان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا با جدیت پای کار باشند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر افزود: در شرایط فعلی و سخت پیش آمده از نظر شیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز خروج از این شرایط و کنترل آن همکاری تمام متولیان امر مؤثر واقع خواهد شد و کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست و منجر به ایجاد شرایط سخت‌تر می‌شود.

سیاوشی گفت: بنابراین محدودیت‌های کرونایی به ناچار بر اساس قانون در شرایط و وضعیت قرمز در شهرستان تا اطلاع ثانوی برای عدول از این وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت بهتر اعمال می‌شود.

وی از مردم خواست برای کنترل وضعیت قرمز کرونایی در شهرستان پلدختر و جلوگیری از ورود به پیک پنجم و در امان ماندن از ویروس جهش یافته «دلتا پلاس» برای اعمال محدودیت‌ها مانند گذشته با متولیان بهداشت شهرستان همکاری کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر یادآور شد: با توجه به وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا در شهرستان پلدختر ترددها و رفت و آمد کنترل و از تجمع‌ها به ویژه در مراسم‌های عروسی و عزا و هر نوع تجمع در سطح شهرستان از جمله در آرایشگاه و سایر مکان‌های شلوغ با کمک دستگاه‌های متولی جلوگیری به عمل می‌آید.